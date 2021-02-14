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大年初四迎財神！民俗專家「這些供品會爆雷」紅包擺放有撇步

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲準備一個紅包袋，內裝百元紅紙鈔一張，在紅包袋外上寫一個滿字，三柱清香迎接神到家中賜福、賜財接財神後，長期放置於頭或床墊頭下方招財。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

迎接牛年到來，民眾從大年初一至初五是春節求財好時機，利用春節休假到各地廟宇上香祈福，希望在新的一年可以有好的開始，除了祈求身體健康、事業順利外，發財賺大錢也是民眾最常許的願望，民間信仰習俗農曆大年初四是天官文武財神率各部財神到凡間賜福，也是民間信仰習俗接財神的日子，民眾祈望財神爺能把金銀財寶帶來家裡，在新的一年裡大發大富。

天界由文武財神為正財神，統領春夏秋冬四季財神、五路財神的中路財神趙公明、東路財神招寶天尊蕭升、西路財神納珍天尊曹寶、南路財神招財使者陳九公、北路財神利市仙官姚少司，專司迎祥納福、商賈買賣，掌管天下財運，民間宗教信仰被稱為財神，每年農曆春節正月初四天官五路財神爺會到民間賜財，民眾會在大年初四這天準備香燭供品接財神，把財神迎進家門、商場或公司，祈望財運旺整年。

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▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲財神爺喜歡甜點，民眾可以準備糖果、糕餅、五果及甜茶三杯為供品。（圖／記者蔡佩旻攝）

民眾如何在家中或到財神廟，到底怎麼向財神求財運呢？機緣天律宮命理老師李麗卿表示，正月初四迎財神，指的是天官五路財神爺，民間信仰習俗，接財神要接得早，怕被他人接接走，商家會在財神初四子時，也是初三晚上的11點15分下凡初刻，各家置辦貢席迎接財神。

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲機緣天律宮命理老師李麗卿表示，正月初四迎財神，指的是天官五路財神爺。（圖／記者蔡佩旻攝）

財神爺喜歡甜點，民眾可以準備糖果、糕餅、五果及甜茶三杯為供品，點上蠟燭，稱為「照神」照亮神明下到人間的路，並且準備一個紅包袋，內裝百元紅紙鈔一張，在紅包袋外上寫一個滿字，三柱清香迎接神到家中賜福、賜財接財神後，長期放置於頭或床墊頭部下方，慢慢的你的財氣就會越來越旺了。

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

民俗專家李寶全指出，其實財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品，也不能拜豬肉，因傳聞武財神爺跟回教有淵源，所以不能拜豬肉，要用其他的肉品來代替。祈求祭拜時勿貪心，財神爺不喜歡人貪心。

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲財神爺喜歡甜點，民眾可以準備糖果、糕餅、五果及甜茶三杯為供品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲財神爺的財庫通天庫，民眾整天都可以接，但接財神也有禁忌，鹹酸苦澀供品不要拜，財神爺喜歡吃甜食，要拜吃下去會甜會甘的敬品。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民間信仰習俗，接財神要接得早，商家會在財神初四子時，也是初三晚上的11點15分下凡初刻，各家置辦貢席迎接財神。（圖／記者蔡佩旻攝）

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