初五迎財神！全台最靈5大財神廟　第一名超靈排翻天

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初五迎財神！不少人都會選擇在這天到財神廟拜拜，祈求新的一年財運旺旺來，DailyView網路溫度調查出網友最推的「全台最靈5大財神廟」，拜完讓你旺整年！

▲ 初五迎財神，不少人都會選擇在這天到財神廟拜拜。（圖／記者謝孟儒攝）



第5名：松山霞海城隍廟



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位於松山的霞海城隍廟除了「拜月老」非常有名之外，更是股票族最愛的超靈驗財神廟，因為傳說有一位苦惱的民眾股票被套牢，資金周轉不靈，當天拔了一根財神爺的鬍子隨身攜帶，幾天內就解決套牢問題，故事傳開後湧入大量信徒，廟方決定每年農曆正月初五那天，都請人扮演財神，股票族一定來摸財神爺鬍子，說不定也能解決套牢問題。

第4名：板橋慈惠宮

板橋慈惠宮是當地的信仰中心，主奉海神媽祖，往年廟方都會準備2萬份的發財金，只要民眾有「躦轎腳」就可以拿到，別忘了，參拜後要到一樓正殿的左右側摸一下發財金元寶，讓你的財運加倍喔！

第3名：北港武德宮

北港武德宮是台灣第一座財神廟，在武德宮點一盞財神燈就能夠百業興隆，不僅可以補財庫，還可以消業障，廟方建議，參拜時可以準備甜米糕、軟糖，且在燒金紙時要寫下名字，如此一來神明才能收到你的心意，求到財寶米後，記得拿回家混在米缸，或將零錢放進財寶米袋中。

第2名：中和烘爐地

中和烘爐地是許多業務必拜廟宇，不少信眾會選擇晚上來拜，因為拜完後還可以欣賞美麗夜景，到烘爐地，記得帶名片，並且跟土地公「大錢換小錢」，換到的1元錢母要存起來，所謂錢母生錢子，如此一來錢財便能源源不絕！

第1名：竹山紫南宮

被全國認證「有求必應」的紫南宮，平時人潮就很多，一到過年，更是人潮洶湧，就連外國觀光客都指名朝聖，不少信徒特地來求發財金，因此排隊人潮長達好幾公里，招財錢母更是排翻天，每逢發送錢母前10天、半個月，就有來自全台各地的民眾前來排隊，人氣旺到不行！