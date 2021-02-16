通靈神童爆家醜！遭爸媽告詐千萬生活費　他出庭大逆轉抖出內幕

▲龍師父（右1）母親（左2）要他帶爸爸（右2）、哥哥（左1）及親近弟子到台大參加畢業典禮，但全是一場戲。

圖文／鏡週刊

從小就有「神童龍師父」稱號的郭姓男子，是新北市八里區相當知名的通靈者，常在宮廟替人消災解厄，信徒眾多，沒想到卻遭父母控告他的台大碩士學歷造假，以及謊稱出國留學詐取近千萬元學費及生活費，日前遭檢方以詐欺等罪起訴，不過，法院審理時案情卻大逆轉，龍師父坦承，「是媽媽叫我偽造學歷，為了讓爸爸媽媽可以對信徒炫耀，說自己培育的2個兒子都是台大資優生。」

龍師父遭父母提告詐騙，指控他假稱，跳級攻讀台大電機系碩士、博士，又申請到加拿大及紐約就讀室內設計與建築系，並取得博士學位，歸國後又當上台大最年輕副教授，還取得中研院研究員資格，4年間共向他們詐取近千萬的栽培費用，沒想到一切都是假的。他們感到心灰意冷，決定提告，桃園地檢署偵查後，以詐欺及偽造文書罪起訴龍師父。

▼郭母指控兒子龍師父偽造台大電機工程學碩士學歷，並向家人騙取近千萬學費及生活費，但龍師父反控是媽媽指示。

但案件進入桃園地院審理後，卻出現大逆轉。法官開庭時要求龍師父的父母提出金援證據，其父母和胞兄當庭應允，還稱原本就有作帳習慣，會整理帳冊呈交，不過，卻遭龍師父的律師查覺帳冊太新有異，不像10多年舊筆記應有的痕跡，在法官追問之下，龍師父的胞兄竟然表示：「帳冊本子是剛從文具店買的。」

▼慈惠堂恭奉主神是瑤池金母。

▼法官要求龍師父的父母與胞兄提交金流證明，哥哥宣稱母親長年都有作帳習慣，但呈交的卻是全新的帳冊。

▼法官要求龍師父的父母與胞兄提交金流證明，哥哥宣稱母親長年都有作帳習慣，但呈交的卻是全新的帳冊。

龍師父看了也傻眼，他向法官說出家人因爭產反目的內幕。他坦承，台大電機系碩士的畢業證書，確實是請人偽造，「但這是我媽媽叫我這麼做的，因為我哥哥是台大歷史系畢業，我只是一般私立科大學生，為了讓爸爸媽媽可以對信徒炫耀，說自己培育的2個兒子都是台大資優生。」

龍師父也向本刊控訴，這一切宛如荒謬八點檔的訴訟，都是因為他看不慣媽媽和胞兄侵占祖母的存款及變賣房產，決定幫祖母報警提告，才因此遭受反撲。

此外，龍師父曾打電話質問媽媽侵占祖母存款一事原由，並全程錄影，本刊檢視影片發現，不知已被錄影的郭母在對話中坦承，和大兒子私自挪用祖母戶頭的290幾萬元，目的是拿去還清貸款，剩餘的金錢去向她不知道，且一再調不是大兒子的錯，「全部都是我，所以你現在是要告你媽媽嗎？」



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