神鬼渣男起底！騙婚劈腿空姐護理師　全靠「秘書米雪兒」

圖、文／鏡週刊

冒牌醫師洪智磐今年39歲，少年時期被父母送到美國念書，長期旅居當地、擁有綠卡，2008年透過朋友介紹，認識台灣籍的趙姓女子，洪自稱是哈佛大學醫學院的學生，對趙女展開熱烈追求，之後順利交往，趙女為了愛經常往返台、美兩地。

▲擁有美國綠卡的台灣男子洪智磐，遭控假冒醫師身分在美、台騙財騙色。（圖／鏡週刊提供，下同）

2011年2人在拉斯維加斯舉辦盛大婚禮，修成正果，當年26歲的趙女對即將成為醫師娘十分雀躍，還邀請台灣所有家人赴美參加婚禮。

婚後，洪智磐利用趙女英文不好、不會開車的弱點，把趙「圈養」在家中，幾乎與世隔絕，而他則以醫學院很忙等理由成天往外跑，加上趙二度懷孕返台待產、坐月子，跟丈夫聚少離多，因此洪的假醫學生身分並未被拆穿。

就這樣過了幾年，趙女看著丈夫成天為了「求學」早出晚歸，十分心疼，而為讓丈夫專心拿到學位，只要丈夫開口說有資金需求，趙女都會請父母匯款金援。

不過，洪智磐的醫學院卻怎麼樣也念不完，還不斷向岳家借錢；妻子對此提出質疑後不久，他終於「畢業了」，還秀出美國某醫院的證件，強調已成為正式醫師。雖然如此，洪智磐還是經常透過妻子向岳家借錢，就連2個小孩的生活費，也幾乎都由妻子負擔。

一名受害護理師Ａ小姐說，她是在某交友軟體認識洪智磐，對方自稱是單身的外科醫師，對她展開追求；洪每天都會跟她分享「上刀、下刀」的醫師生活，還常戴著手術帽，在半夜傳自拍照給她；正式交往後，洪常約會到一半，就說：「輕鬆的時光總是過得特別快，我要開始看診了！」或是以「來去CDC開會、門診改到2點」等理由，臨時取消約會。

對於洪智磐滿口「醫師經」，A小姐一開始沒有任何懷疑，後來她發現，每次與洪約會，不論是住飯店或吃大餐，洪從沒付過錢，加上A小姐希望拜訪洪的父母，洪卻推三阻四，她才開始起疑。

後來，多名受害女子透過管道聯繫A小姐，並附上洪智磐劈腿的證據，A小姐才知道自己誤上賊船，此時洪以金錢被金管會管制等理由，開口向A小姐借錢，讓她決定與洪分手。

另一名受害上班族B小姐則告訴本刊，她是經朋友介紹認識洪智磐，洪自稱國中時期就被父母送到日本留學，高中轉往美國，因成績優異所以直攻哈佛大學醫學院，拿到雙博士學位之後，在加州某醫學中心擔任主治醫師，目前暫時回台擔任交流醫師，還常說未來要帶她去非洲義診，替Ｂ小姐編織了一個醫師娘的美夢。

交往過程中，洪智磐常要B小姐送他名貴的禮物，洪告訴她：「禮物不是給我的，是要轉送我爸媽，讓他們對妳留下好印象。」B小姐信以為真，砸下數十萬元買了名錶、鋼筆、高級耳機送給未來的公婆，但因洪男索討得太頻繁，加上有其他受害女子與她聯繫，B小姐才知道自己上當了。

不僅如此，洪智磐還創造了一個虛擬祕書「米雪兒」，要求與他交往的女子透過通訊軟體與米雪兒約時間，事實上是洪一人分飾兩角，用這個方式進行「時間管理」。



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