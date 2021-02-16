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歷史老師斥「澶淵之盟」國恥　其實宋朝年繳30萬保護費「賺翻了」

▲▼澶淵之盟。（圖／翻攝網路）

▲北宋與遼國簽定「澶淵之盟」須年繳30萬保護費，被部分歷史老師斥為「國恥」，但其實宋朝根本賺翻了。（圖／翻攝網路）

記者羅志華／綜合報導

大陸宋朝時，北方遼國侵略北宋，雙方經多年征戰，簽下「澶淵之盟」，雖雙方節為兄弟之國，但北宋依約，須每年給遼國10萬銀幣、20萬匹絹（絲綢）「歲幣」，實為不平等條約，部分歷史老師提及此段，總解讀為極度屈辱的「國恥」，但其實北宋根本賺翻了，實實在在是「輸了面子，贏了裡子」。

在澶淵之盟前，北宋已與遼國打了40年，每年光是為佈守北方，就得花費3000萬元，若實際開戰，可能5000萬都還不夠，簽約後，只須以30萬就能維持和平，光是這樣就已經海噱，更別提國家安定下，經濟穩定發展，使當時北宋年稅收少則1億、多則1.5億，這個約，其實簽得不委屈。

另外，也由於兩邊簽訂和平協議，使邊境貿易「榷場」也跟著展開，起初雖在雙方政府管制下，北宋怕資訊外流、更怕遼國做武器，不賣銅、書，遼國也怕北宋增強軍力，不賣馬、鹽、糧食，雙方雖被禁止買賣彼此最想要的東西，但生意這檔事，上有政策下有對策，漸漸地，政府也睜一隻眼、避一隻眼，放任雙方流通物資。

其中，就像現代人人一手咖啡、拿iPhone一樣，北宋那時的「茶」文化，也強勢入侵遼國，使遼國上下全都喝茶上癮，似乎不喝就跟不上流行，也使茶的周邊商品大賣，遼國人大量購買北宋的茶具、瓷器，也顧不得甚麼政府禁令，馬、鹽、糧食通通上架。

北宋僅須每年給遼國30萬歲幣，但北宋政府光每年在榷場貿易中，就可獲利40萬，這金額還沒算上民間獲利，遼國眼見虧大了，要將歲幣漲為50萬，宋朝也欣然答應，畢竟雙方在和平下頻密交流，經濟、生活、文化上逐漸融為一體，打仗的機率只會更低，「澶淵之盟」看似屈辱，其實對雙方極為有利，這也是在學生時的歷史課本上，大家所見不到的一面。

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