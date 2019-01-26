挖出「4噸古錢幣」！出土影片曝光　網驚呆：密集恐懼症

▲ 考古團隊發現窖藏坑內，鑲嵌的數量相當可觀的古錢幣。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

河南許昌禹州市24日發現了一個巨大的錢幣窖藏坑，裡頭埋藏大量錢幣，當地文化部門接獲通知後，已經緊急派出一支團隊抵達進行搶救性發掘與整理。截至目前為止，共計出土超過4噸的錢幣，數量相當龐大，這些鑲嵌在坑土上錢幣的挖掘畫面曝光，也讓許多網友看完直呼「錢多到我密集恐懼症都發作了，渾身起雞皮疙瘩。」

根據《梨視頻》報導，考古人員說明，這個錢幣窖藏坑應該屬於北宋晚期，儲藏的銅錢數量非常多，「這次的發現對於北宋到金朝的研究，顯然具有相當重要的價值，不過由於之前曾經被盜墓者入侵破壞，所以文化部已經緊急派出人員前去挖掘搶救，同時警方也已經將盜墓者逮捕，並從他的住所繳獲大約有2.2噸遭竊的古幣。

從盜墓者那裡追回的量，加上文化部所挖掘到的部分，目前總共已經出土超過4噸古錢幣。文化部暫時將它們歸類為43種幣種，並交由工作人員負責替錢幣除鏽，然而數量實在是太多，讓他們累得直呼，「清理了快要一星期了吧，手真的很酸，刷鞋子都還輕鬆點。」

▲ 河南許昌發現一個大型錢幣窖藏坑，目前已出土多達超過4噸古錢幣。（圖／翻攝自梨視頻）

這段挖掘影片曝光後，可以看見窖藏坑的土壁上嵌滿了大量錢幣，數量相當可觀，讓網友們紛留言，「密集恐懼症發作了」、「這根本『壕』無人性」、「那裡以前可能是許願池吧」、「錢啊！滿滿的都是錢啊！」、「真的是數錢數到手抽筋」。

不過也有人猜測，這處藏錢坑其實就類似現代銀行的保險庫，「以前都會支付一筆價格不算高也不算低的「暫時保管費」給商會老闆，請他們都存放在地下，等到要提錢時，再用有點像存摺一樣的單據，去向老闆領取。畢竟這些從事私人買賣的人，平時如果把那麼多錢帶在身上實在不太好。不過，因為只有老闆才會知道保管的錢埋在哪，萬一遇到戰亂，這些錢就真的都就找不到了。」

▼ 文化部將挖掘到的錢幣，與從盜墓者那追回的錢幣分類，暫時歸類出43種 。（圖／翻攝自梨視頻）