河南4名摸金校尉盜挖「4噸古錢幣」！專家：北宋末年戰亂埋葬的

▲古錢幣。（圖／翻攝梨視頻截圖，下同）

大陸中心／綜合報導

大家都知道古錢幣很值錢，到現今都是屬於國家文物，若有發現必須要上報給國家，不能中飽私囊，否則就會觸犯法律。河南禹州警方在1月就逮捕4名摸金校尉，目前都被刑事拘留。據了解，這4名摸金校尉在2018年12月在當地範坡鎮曹徐村一處麥田盜挖古錢幣，僅一個晚上就挖出了4噸；12月底便將其中1.8噸賣掉，共獲利104萬元人民幣（約新台幣475萬元）。

禹州警方在1月6日接到報案，「有人要進行非法文物交易！」為了防止文物流失，警方在8號凌晨派出8個便衣行動小組進行布控抓捕；上午11點將4名嫌犯逮捕。經警方審訊，4名嫌犯對盜掘、倒賣古錢幣的違法犯罪事實供認不諱。目前已被刑事拘留，案件正在進一步偵查中。

隨後，文物部門的工作人員對被盜挖的古錢窖藏，進行搶救性發掘，又發現了近2噸古錢幣。另外，依據出土古錢幣上面的文字，經文物部門初步認定，這是北宋時期的錢莊。由於這些古代錢幣收藏價值高，因此在收藏界也是飽受追捧，甚至有些人願意花高價購買，因此古錢幣現在非常值錢，有些人從中看到了商機，於是開始組團當起了摸金校尉，到處尋寶盜取，導致這些國家文物被破壞。

據著名財經金融評論家余豐慧24日在微博表示，「這是屬於『錢幣窖藏』，跟錢莊風馬牛不相及。看崇寧、大觀年號，顯然是北宋末年戰亂時埋藏的。靖康之難，山東、陝西、乃至金兵打到的江寧等地，都有大批銅錢埋入土中作為窖藏。這具有很高的文物研究價值，對於研究金融貨幣發展歷史及其寶貴，堪稱無價之寶！」

也有許多人推測，這處藏錢坑可能在過去是類似現代銀行的保險庫，需要支付一筆價格不算高也不算低的「暫時保管費」給商會老闆，再請他們都存放在地下，等到需要用錢的時候，再用有點像存摺一樣的單據，向老闆領取。畢竟這些從事私人買賣的商人，平時如果把那麼多錢帶在身上，實在有點危險。不過，也因為只有老闆才知道保管的錢埋在哪，萬一遇到戰亂，這些錢就真的都就找不到了。