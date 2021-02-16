兒子跟爸爸在日本6年未返台　罹癌婦最後心願「再見他一面」落空

▲劉女與日本丈夫結婚，並未隨其返日定居，最後離世兒子都沒有現身。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

北市1名獨居婦人，因年輕時嫁給來台工作的日本丈夫育有一子，其後卻未隨丈夫返國，獨自留在台灣生活，但兒子與丈夫前往日本後，雖然偶爾有回來探視母親，但是最近6年都沒有再來台看媽媽，直到該名婦人在2019年去世時，也沒有返台奔喪。

據了解，75歲的劉姓婦人年輕時與日本來台工作的丈夫結婚，並生下1個獨生子，但丈夫在小孩國中時，因工作關係要回日本，婦人不願前往日本定居，於是和年僅國中的兒子分別兩地，直到兒子長大後還會來台探視。

但兒子來台卻僅願意住在飯店，都要母親到飯店碰面，不願意再回到小時候長大的地方。兒子長大後在日本擔任老師，近6年都沒有來台探視母親，劉母也向鄰居透露想再看兒子一面。

劉女從2年前開始就被判定罹患肝癌，平時會出現突然昏倒的狀況，社會局與里長在家中裝老人安全連線裝置，一旦聯繫不上她就會上門查看，劉女遠在南部的姊姊知悉後，也委託住在台北的兒子偶爾前往探視妹妹。

最後劉女因癌細胞擴散離世，家屬聯繫她在日本的兒子，但兒子僅冷回「我知道了」，迄今都沒有返台探視過母親。而與劉女感情相當好的鄰居也說，「她最後的願望就是看兒子最後一眼」，但直到告別式都沒有看見兒子現身。