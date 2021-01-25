爸爸家中病逝！男子請假返鄉奔喪　辦完後事竟遭開除

▲陸男因為父親病逝，回老家奔喪，卻被公司開除。（圖／視覺中國CFP）



記者柯振中／綜合報導

上海市一名陸姓男子因為父親過世，向公司請了喪假，沒想到銷假上班時，竟然收到一份「解除勞動合同通知書」，遭到公司開除。法院審理後，也判定公司要賠償陸男足夠的金額。

綜合陸媒報導，陸男在一間房產公司擔任員工，因為父親病重，2020年1月6日向工作單位請假，回老家照顧父親，請假期間為1月6日至13日。不過，陸男遞交假單以後，立刻搭車返家，沒想到公司竟然不准請，只好再上車回公司。

就在返回公司的過程中，父親病重去世，陸男只得再請一次假，回老家處理父親的後事，直到1月14日才返回上海，隔日到公司上班。

沒想到，繼續工作約半個月的時間，陸男突然接到公司的「解除勞動合同通知書」，公司以「曠職超過3日」為由，開除陸姓男子。

▼陸男回到老家處理父親後事，竟然被公司開除。（示意圖／視覺中國CFP）



陸男因為父親的健康狀況與後事，向公司請假，沒想到竟然被開除，氣得一狀申請仲裁。仲裁委員會審理後裁決，公司應該賠償7萬5,269元的賠償金（人民幣，下同，約新台幣32萬5,346元）。

公司方面不服，一狀告上法院。當地法院審理後認定，陸男因為父親去世，回家鄉辦喪事，屬於處理家庭事務、盡人子孝道的表現，符合風序良俗，公司應該給予充分的尊重、理解與寬容。

法院判定，陸男的父親2020年1月7日去世、12日火化下葬，公司不認可請假的事由，卻沒辦法提出反面證據反駁，雖然陸男1月6日至13日之間請事假，但7日後性質改變，其中有3天轉化成喪假。

▼法院審理後，認為陸男求償有理。（示意圖／視覺中國）



法院認為，陸男1月14日沒有請假，屬於曠職的行為，但因為家鄉路途遙遠，請2天事假在合理範圍內，公司卻以此開除陸男，罔顧事件的背景、緣由，顯然不當，判定公司敗訴。

公司依然不服，提起上訴。二審法院責任為，陸男請假回家鄉，替父親操辦喪事，符合傳統人倫道德、風序良俗，無可厚非，然而公司沒有以同理心對待，因此不採納公司意見，維持賠償判決。

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