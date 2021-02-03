舞小姐被帶出場慶生！醒來驚見塑身褲破大洞　淚崩：生日禮物？

▲吳姓男子在台北市某舞廳花錢帶作陪女子小云（化名）出場上摩鐵，事後遭控性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

吳姓男子在台北市某舞廳消費結束後，花錢帶舞小姐小云（化名）出場續攤，並於同日凌晨6時許帶其上摩鐵。小云隔日酒醒發現自己全身赤裸，氣得報警控訴吳男性侵。法庭上吳男辯稱2人是性交易，但法官不採信其說詞，審結依「乘機性交罪」判他有期徒刑3年8月。

吳男2016年4月19日凌晨前往北市一舞廳消費，期間由女子小云作陪，同日3時許離開時，吳男還花了錢買小云全鐘出場，帶她一同赴其他會館及按摩店續攤，過程中，吳男見小云已喝醉、開始出現各種糗態，同日凌晨近6時許遂把她帶進摩鐵開房間，利用小云身體無力而不能抗拒的狀態，脫去其衣褲強迫性交。

小云中午酒醒時發現自己獨自躺在床上，下體疼痛、背部多處有擦傷，且身上洋裝及塑身褲也都被拉壞，驚覺遭性侵，離場時遂驚恐詢問櫃台小姐「被強姦怎麼辦？」，同時傳訊吳男「這就是你送給我的生日禮物」等語，接著就在閨蜜陪同下至警局報案並前往醫院驗傷。

法庭上吳男辯稱2人是性交易，小云答應後才前往摩鐵，只是結束後他忘記給付對價金額，因而遭女方誣指性侵，強調自己並沒有做任何傷害女方的暴力行為；吳男的辯護律師則拿出當日舞廳及會館內的監視器畫面，指出吳男與小云互動親暱，女方也沒有昏睡、不省人事或斷片的情形。

台北地院審理時勘驗相關驗傷證據，發現小云有頭皮血腫、身體挫傷等狀況，且她酒醒第一時間除了至摩鐵櫃台陳述遭到強暴外，後續還因情緒不穩還出現了自殺意念，顯見傷害甚深；法官審酌吳男僅為滿足一己性慾，就殘害小云性自主權，造成她難以彌補的陰影及創傷，且至今雙方仍未達成和解，審結不採信其說詞，依「乘機性交罪」判他有期徒刑3年8月。可上訴。

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