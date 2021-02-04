3寶爸學國標舞…揪女伴「跳進摩鐵」！瞎扯：我們在談土地銷售

▲人夫學國標舞與女同學發展婚外情，「跳進摩鐵」卻辯稱是商討土地銷售事宜。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者陳羿妏／台南報導

台南一名人夫阿金（化名）參加國標舞蹈班結識女子小甜（化名），2人進而交往、發展婚外情，2019年5月至隔年7月間赴汽車旅館開房7次。事後，阿金妻子得知全情氣得提告，要求2人連帶賠償100萬元。然而，阿金辯稱雙方當時去汽車旅館是為了「商討土地銷售事宜」，但台南地院不採信，審酌後判阿金、小甜連帶賠償15萬元為適當，可上訴。

判決指出，阿金妻子主張，自己與丈夫結婚34年，育有3名子女，原本婚姻生活美滿，怎料，2019年間小甜明知阿金為有配偶之人，仍數度傳訊傾訴思念、愛戀之情，甚至與阿金多次出遊聚餐，出入汽車旅館，種種行徑讓她身心受有極大痛苦，因此要求2人連帶賠償她100萬元。

小甜否認正宮主張之事實。阿金則辯稱，他是參加國標舞蹈班才結識小甜，2人均於舞蹈教室或公開場所見面，旅遊聚餐也有其他舞蹈班同學，因此並無逾越一般男女正常交往之情形；另外，妻子提供的照片證據無法清楚辨識，其中2019年12月30日、隔年3月26日他與小甜確實有一起上汽車旅館，不過前者是因2人一起農耕後，到汽車旅館洗澡、休憩，這無法認定有何通姦行為，後者則是2人赴汽車旅館「商討土地委託銷售事宜」，但無從事任何不法行為。

對此，台南地院勘驗相關事證後，不採信阿金說詞，認為2人若要會面商議土地委託銷售事宜，應可利用辦公室或其他公共場所，若非2人關係親密，並不需要另外選擇費用較高的汽車旅館獨處，而小甜與阿金不正當交往，確實破壞正宮的婚姻圓滿，因此審酌兩造情狀後，判2人連帶賠償15萬元為適當，全案仍可上訴。

【更多新聞】

限速50卻開到飛起來 一死者姑丈擬提國賠：道路設計不良



實測「絕命凸起處」！3對情侶台南自撞6死 他驚曝：車速疑破百



台南6死車禍「4關鍵」曝！高速衝下橋失控釀飄移 寵物犬也陪葬

