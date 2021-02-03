撿屍前科運將再犯案！車停涵洞爬進後座「狂吻女客」6mins

▲女子小云（化名）一日酒後返家途中，在計程車上遭狼司機猥褻，脫困後嚇得急報警求救。（示意圖／視覺中國）

記者徐愷昕／台北報導

已有撿屍前科的高姓計程車司機，2017年間遭爆又對女乘客性騷擾！當晚他載著女子小云返家途中，竟伸出狼爪從駕駛座觸摸小云大腿內側，接著又以聊天為由先將車輛停放路旁，進入後座後開始猥褻。小云脫困後嚇得及報警處理，高男因此被依妨害性自主罪判刑3年10月。可上訴。

女子小云一日下班工作結束後，因慶生喝了點酒，遂搭乘計程車回家，不料途中卻遭司機性騷擾。小云痛訴，高姓運將起初是從駕駛座伸手觸摸坐在副駕後座的她，且她縮腳閃躲後，高男仍不善罷甘休，竟直接將車輛停放在一涵洞內，直接進入後座親吻、觸摸她手臂及肩膀，前後總計騷擾5、6分鐘，直到她不斷反抗、催促，高男才回神、速載她返家。

小云下車後立即向男友求救並報案處理；警方經依循路口監視器畫面，通知高男到案說明。法庭上，高男辯稱小云有喝酒，上車後主動從後方環抱他，至於中途停車，是因為他怕女方在車上吐，要拿塑膠袋給她，強調自己過程中絕對沒有觸摸或親吻小云身體。

法院審理時勘驗相關證據，發現小云搭車期間曾多次致電向男友求救，但接通後即遭掛掉；法官參酌小云事後哭訴的情緒反應即報警行為，認為她證述可信，高男確實有於載客期間做出猥褻行為，審結考量他犯後否認犯行、絲毫未見悔意，依法判刑3年10月。可上訴。

而據了解，高男已非第一次犯案，早在2014年間他就曾趁酒醉女乘客於後座熟睡之際「撿屍」，載該名女子至摩鐵性侵後再返家，受害女子直到隔日酒醒，發現自己內褲被塞在皮包內才驚覺遭性侵，當時該案高男被處有期徒刑4年8月。

►偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

►舞小姐被帶出場慶生！醒來驚見塑身褲破大洞 淚崩：生日禮物？

►人夫偷吃小三拍激情片！妻開電腦驚呆…提告反遭小三下馬威

►婆媳不和人妻戀上老公同事！工程師「踩煞車」 對話讓他綠炸