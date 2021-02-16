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拿封箱膠帶「自纏頭部」詭異窒息　少年電玩成癮！疑模仿橋段致死

▲▼殺人,命案,謀殺,死亡,自殺。（圖／CFP）

▲一名泰國少年陳屍臥房，頭部纏滿膠帶，死因離奇。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

青少年沈迷電玩而自毀前程的案例時有耳聞，但在泰國曼谷卻有一名電玩成癮的15歲少年，在打遊戲時離奇死亡，被家人發現時早已沒了呼吸心跳。可疑的是，這名少年的頭部纏滿膠帶，死狀詭異，連到場處理的員警也相當震驚，初步懷疑是他模仿電玩橋段，不慎窒息身亡。

根據《曼谷椰子網》報導，事件發生在2020年11月9日傍晚，15歲少年的弟弟受祖母烏塔（Bunjong Uta）所託來到二樓臥房叫他吃飯，打開門卻發現哥哥的頭部纏滿黃色封箱膠帶、正臉朝上地陳屍臥室。65歲的烏塔表示，看到孫子屍體躺在地上的時候，感到相當震驚，隨即找來鄰居幫忙做心肺復甦術，但仍無力回天。

烏塔說，孫子頭部纏滿膠帶，而且這些膠帶很明顯是用剪刀剪斷的，切口很平整。當地警官布溫羅布（Saksit Boonrub）表示，少年的頭部附近地板放了一綑寬3英吋（約7.6公分）的黃色封箱膠帶，看起來與少年頭部纏繞的樣式相同，因為身上並無打鬥痕跡，所以醫院初步判定為窒息死亡，且在被發現之前，少年已經喪命至少5小時。

報導指出，少年的家人與朋友都知道他網路遊戲成癮，平時就愛窩在房間裡打電動，警方因此懷疑，少年可能是在模仿電玩中的某些情節橋段，才導致憾事。友人透露，少年個性活潑，生前最喜歡玩《傳說對決》，但從沒說過關於自殺的想法。

母親娜魯孟（Naruemon）表示，事發當天中午還在跟兒子討論要買什麼零食，雖然平常亦回到家就會窩在房間裡，電玩遊戲的勝負也會影響他的情緒，但兒子在學校是個好學生，受到大家喜愛，「我和他奶奶都不覺得電玩會是理由。」報導稱，警方將試著透過少年的手機通訊記錄尋找相關線索。

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