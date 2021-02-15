春節「犇」遊台南　觀光工廠營業額來客數創佳績

▲2021年春節假期台南各大熱門景點與觀光工廠滿滿是人潮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021年春節假期台南各大熱門景點與觀光工廠滿滿是人潮，看準出遊人潮，各家觀光工廠紛紛推出活動吸引遊目光，特別適合全家大小一起遊玩，除了各式DIY及互動體驗區可讓小朋友玩得不亦樂乎，並可藉此機會增進親子關係，是闔家走春好去處。

黃偉哲市長表示，受新冠肺炎疫情衝擊影響，國內景點成為民眾春節旅遊首選，為了提供民眾安心旅遊的環境，台南市觀光工廠配合中央流行疫情指揮中心規定用心做好防疫，經統計春節期間來客數及營業額都有上升1至2成的佳績。

經發局長陳凱凌說，經統計去年剛開幕的萬國通路創意觀光工廠今年因春節營業期間推出參觀免門票，以及紅包抽抽樂等優惠折扣活動，於年初三來客數突破4000人次，營業額達100萬元，民眾參與熱度踴躍！而黑橋牌香腸博物館部分，今年春節期間不打烊，去年單日最高來客數達10000人，營業額130萬元，今年單日來客數已突破11000人，營業額預估超過145萬元，與去年相較來客數成長10％、營業額成長11％以上。

經發局進一步表示，儘管受新冠肺炎疫情影響，旅遊產業受到衝擊，但觀光工廠謹守防疫作為、積極配合防疫措施，除要求工作人員一律配戴口罩、針對入館民眾進行額溫管制與酒精消毒外，並定時進行環境消毒，用心做好防護工作，確保安全親子旅遊環境。期待讓民眾安心玩、安心購，讓更多民眾一同領略府城產業多樣風采！

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