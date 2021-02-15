　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

▲▼ 新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供）

▲新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市副發言人戴湘儀主持的「市長好忙，我陪你莎時間！」15日推出新春特輯，邀請到台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩來PK廚藝，YouTuber克里斯丁則擔任評審。兩人邊下廚邊進行快問快答，被問到「若選擇下午茶伴，會想和侯市長還是柯市長？」黃瀞瑩秒回「侯市長」，因為比較多話可以聊，戴湘儀也在一旁笑說，若是跟柯市長喝下午茶，「大概15分鐘就會吃完。」

▲▼ 新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供）

雙北市副發言人較勁廚藝，戴湘儀挑戰高難度的「貢寮鮑彩田米燉飯」，北海岸新鮮直送、活跳跳的「貢寮鮑」，把戴湘儀嚇到花容失色，一度手忙腳亂，反觀黃瀞瑩則是從容冷靜地料理，準備了大稻埕的年菜料理包「笙仲崇草雞湯」，烹煮步驟簡單，甚至超前完成料理任務；克里斯丁則帶來了一道經典義大利甜點「提拉米蘇」，在他的評分之下，最後學姊與莎莎兩人平手。

兩人在料理進行中邊進行快問快答，問到「過年最愛的年菜料理」，戴湘儀第一個想到，自家年夜菜蝦鬆、佛跳牆，黃瀞瑩則最愛阿嬤的海蜇皮、白菜滷，兩人更笑說，下次應該舉辦，「阿嬤的年菜大PK」。

快問快答接著問，「若選擇下午茶伴，會想和侯市長還是柯市長？」黃瀞瑩不假思索選擇侯市長，曾任北市府記者的戴湘儀則笑說，若是跟柯市長喝下午茶，他可能15分鐘內就會結束。

▲▼ 新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供）

戴湘儀表示，過去一年因為疫情，生活方式改變，今年的過年也因為疫情升溫，所以利用年假期間，在家煮菜也是種樂趣，黃瀞瑩也表示，大稻埕推出的網購禮盒包，在家就能吃到超補的雞湯，推薦所有人都可以試試，安心料理安心過年。

最後，黃瀞瑩和克里斯丁也特地帶來牛年祝福，學姊以北市春聯「扭轉乾坤」，祝賀大家在新的一年都能有新的氣象，克里斯丁則是搞笑賀詞「牛排好吃」，讓大家牛年都能有好口福，戴湘儀則用新北市的「牛好日子」祝賀大家，牛年人人都有好日子。

▲▼ 新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供）

ET快訊
初四「七大禁忌」懶人包　做錯小心衰整年
快訊／日本3天內連3震！　深度僅10km
快訊／國道1號客運火燒車！　車流大回堵
iPhone 13跟進Android手機　待機畫面顯示Alw
霸停家前！屋主「側吻封印」秀倒車神技　萬人朝聖
PTT女神戴眼鏡素顏曝光　網驚：認不出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

燃燒過年大魚大肉卡路里！北市免費運動秘境曝光　欣賞夕陽美景

70歲仍鐵馬追風　馬英九年假邀民眾加入自行車行列

雲端最前線／柯P來了！從醫病到醫國　如何率北市科技戰「疫」？

高市民代攜家帶眷做愛心！黃文益寒冬送暖　眾人大讚「好暖」

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機傳也廣播回應了

蔡英文過年邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席聚會

修憲委員會下會期啟動　聚焦18歲公民權

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

燃燒過年大魚大肉卡路里！北市免費運動秘境曝光　欣賞夕陽美景

70歲仍鐵馬追風　馬英九年假邀民眾加入自行車行列

雲端最前線／柯P來了！從醫病到醫國　如何率北市科技戰「疫」？

高市民代攜家帶眷做愛心！黃文益寒冬送暖　眾人大讚「好暖」

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機傳也廣播回應了

蔡英文過年邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席聚會

修憲委員會下會期啟動　聚焦18歲公民權

5歲腦疾女童腸管破裂猝死　遭姨婆長期「燙身抽鞭」慘淪洩憤工具

桃園八德透天厝火警「4人受困」　14歲女OHCA　送醫恢復生命跡象

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

友人欠錢他慘被擄！「滾水淋頭、鐵筷夾指」全身傷　5惡煞下場慘

以色列研究：輝瑞新冠疫苗效力達94%　所有年齡層皆有效

側寫／零反差女星Janet「工作前練咬字」稿子全是拼音

振興經濟六都拚第一　台中「購物節＋女麗購」結合東購再創佳績

邵翔婚禮「交換戒指」畫面甜炸！　心疼小蠻懷孕：別再吐血了

加密貨幣「狗狗幣」太集中　馬斯克：全力支持主要持有人出售

6年相親20次！一交往「每周至少噴8千」慘遇曝光　75K哥恢單月存4萬

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

政治熱門新聞

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

金門戰地女兒陳玉珍　一身勁裝霸占主席台

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包到旅館

台北旅遊警示亮紅燈　含兒童新樂園、西門町

馮世寬脫西裝帥翻　金句總回顧　

王定宇批馬英九：無視新疆慘狀　被唾棄剛好

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

爭取提名參選屏東縣長　蘇清泉春節廟宇參拜

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機也廣播回應

孫大千批王定宇：抹紅馬英九前　先Google搞清楚事實

更多熱門

相關新聞

走春必遊！網路票選最美海岸秘境「維納斯海岸線」

走春必遊！網路票選最美海岸秘境「維納斯海岸線」

抓緊春節假期，走一趟新北市龜吼漁夫市集吃海鮮、買海產，結束後前往鄰近美麗的維納斯海岸線，是網友票選出台灣十大最美海岸線的第一名，若還有時間，可至周邊螃蟹公園及野柳地質公園拍照打卡，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，闔家同樂慶新春。

走讀、探索、鐵馬趣　新北6條文青走春路線大公開！

走讀、探索、鐵馬趣　新北6條文青走春路線大公開！

新北將開設新冠疫苗特別門診　4.2萬醫護優先接種

新北將開設新冠疫苗特別門診　4.2萬醫護優先接種

延後開學！建議家長可請照顧假　侯友宜：有困難勞工局會協助

延後開學！建議家長可請照顧假　侯友宜：有困難勞工局會協助

新年剛過1個月　新北市交通意外18死

新年剛過1個月　新北市交通意外18死

關鍵字：

新北市戴湘儀學姐黃瀞瑩

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

起底愛莉莎莎高學歷背景！

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

不給吃年夜菜！餐桌多尊炸毛花瓶

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面