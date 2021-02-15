雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

▲新北市副發言人戴湘儀、台北市副發言人黃瀞瑩PK廚藝。（圖／新北市政府提供，下同）

記者楊蕓／新北報導

新北市副發言人戴湘儀主持的「市長好忙，我陪你莎時間！」15日推出新春特輯，邀請到台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩來PK廚藝，YouTuber克里斯丁則擔任評審。兩人邊下廚邊進行快問快答，被問到「若選擇下午茶伴，會想和侯市長還是柯市長？」黃瀞瑩秒回「侯市長」，因為比較多話可以聊，戴湘儀也在一旁笑說，若是跟柯市長喝下午茶，「大概15分鐘就會吃完。」





雙北市副發言人較勁廚藝，戴湘儀挑戰高難度的「貢寮鮑彩田米燉飯」，北海岸新鮮直送、活跳跳的「貢寮鮑」，把戴湘儀嚇到花容失色，一度手忙腳亂，反觀黃瀞瑩則是從容冷靜地料理，準備了大稻埕的年菜料理包「笙仲崇草雞湯」，烹煮步驟簡單，甚至超前完成料理任務；克里斯丁則帶來了一道經典義大利甜點「提拉米蘇」，在他的評分之下，最後學姊與莎莎兩人平手。

兩人在料理進行中邊進行快問快答，問到「過年最愛的年菜料理」，戴湘儀第一個想到，自家年夜菜蝦鬆、佛跳牆，黃瀞瑩則最愛阿嬤的海蜇皮、白菜滷，兩人更笑說，下次應該舉辦，「阿嬤的年菜大PK」。

快問快答接著問，「若選擇下午茶伴，會想和侯市長還是柯市長？」黃瀞瑩不假思索選擇侯市長，曾任北市府記者的戴湘儀則笑說，若是跟柯市長喝下午茶，他可能15分鐘內就會結束。

戴湘儀表示，過去一年因為疫情，生活方式改變，今年的過年也因為疫情升溫，所以利用年假期間，在家煮菜也是種樂趣，黃瀞瑩也表示，大稻埕推出的網購禮盒包，在家就能吃到超補的雞湯，推薦所有人都可以試試，安心料理安心過年。

最後，黃瀞瑩和克里斯丁也特地帶來牛年祝福，學姊以北市春聯「扭轉乾坤」，祝賀大家在新的一年都能有新的氣象，克里斯丁則是搞笑賀詞「牛排好吃」，讓大家牛年都能有好口福，戴湘儀則用新北市的「牛好日子」祝賀大家，牛年人人都有好日子。