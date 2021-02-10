走讀、探索、鐵馬趣　新北6條文青走春路線大公開！

▲八里左岸自行車道。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

疫情悶了一整年，文青們抓緊春節假期暫離都市喧囂，來趟放鬆之旅吧！公開6條結合大自然石、河、港、田、花、海特色元素遊程；其中單車遊既愜意又健身，還能保持適當的互動距離，希望市民朋友藉此舒緩一整年的辛勞與壓力，用強健的體魄迎接新的一年。

路線一：石門「騎福」，讓你富貴到極點

淺水灣→田寮鄉間小路→麟山鼻步道→富貴角燈塔

新北市三芝區、石門區，全長8公里的雙灣自行車道，沿途經過優美海景的台2線，不僅可在淺水灣及白沙灣輕鬆租還Ubike，一路豐富的海洋裝置藝術、林立的海景咖啡廳及潮間帶上的百年石滬，讓整趟旅程充滿知性愜意。

麟山鼻步道是不容錯過的絕美觀海處，從大田寮轉進鄉間小路，搭配溫暖的木棧道路線，讓人不自覺離開喧囂的日常，旅途的末端踏上臺灣極北點的富貴角燈塔，替新的一年祈福富貴!





▲雙灣自行車道。

▲台灣極北點的富貴角燈塔。

路線二：八里童Chill單車遊

捷運關渡站→獅子頭隘口→米倉國小→八里左岸自行車道→八里(渡船頭)老街→八里左岸公園→十三行博物館

搭捷運至關渡站，租借單車來到獅子頭隘口觀景平台欣賞無敵淡水河景，與逗趣獅象桿門合影，還可以到有「最接近都市的森林小學」之稱的米倉國小，玩樹屋溜滑梯、坐上小學桌椅，重溫當小學生的時光。

接著，騎往八里左岸自行車道，還有新設超夢幻歐式穹頂涼亭、異國風大字BALI地標、鏡收幸福浪漫雕塑的八里左岸公園，讓遊客甜蜜放閃；最後到重新開放四層樓高透明時光空橋的十三行博物館俯瞰一樓的考古探坑，既能試膽量也能增加歷史小知識，結束滿載童趣、知性、浪漫的一日小旅行。





▲十三行博物館。

路線三、貢寮騎行，馳騁海與山的交界

福隆火車站→舊草嶺隧道→馬崗漁港→卯澳漁港→福隆遊客中心

舊草嶺環狀自行車道位於貢寮區，搭乘火車到福隆站就能體驗騎車樂趣。自行車道全程約20公里，沿途經過舊草嶺隧道，穿越新北及宜蘭交界，從幽靜涼爽的隧道通過後，好像來到神隱少女的世界，隧道的另一邊是廣闊的大海。

▲卯澳漁港。

沿途會經過兩個仿若世外桃源的小漁村，馬崗及卯澳，在這邊時間好像靜止了一樣，只有貓咪懶洋洋地躺在石頭屋上，慵懶地看著每位遊客。

漁村雖然袖珍小巧，但隱藏在其中的海鮮美食，卻是澎湃又鮮美，讓人回味再三、流連忘返。最後一站，來到福隆遊客中心，內有常設的漂流木雕展及各種與海洋有關的展覽和互動裝置，來到這邊，孩子開心、家長放鬆，為完美的一天畫下句點。





▲舊草嶺隧道。

路線四：三芝走讀，探索自然生態

三芝田心子→三芝櫻花道(青山路) →福德水車公園生態園區→淺水灣

三芝是新北市最靜謐的一角，水田景色倒映遠山、綠樹、天空，好天氣時可以看見水面浮現藍天白雲，陰天時則有雲霧迷濛的幽深美感。

櫻花正盛開時，來到三芝的青山路，道路兩側種滿了山櫻花及八重櫻，清幽得好似世外桃源，一陣風吹來灑落滿天的粉色花瓣，要趕緊按下快門記錄這美麗的時刻。接著來到根德水車公園生態園區，有稀奇設計的三連式水車，由三座水車連續運轉發電，供應現場的設施使用。

▲三芝田心子。

▲三芝青山路。

另一頭引水流帶動水碓樁米，並以「根德橋」跨越八連溪，連接一個適合親子同遊的休憩園區，期望達到推廣環保的觀念。最後來到三芝區淺水灣，擁有彎月形沙灘的海濱美景，並有亮白沙岸及覆滿綠藻的藻礁海岸地形，可以悠閒欣賞美麗的日出日落。

路線五：搭輕軌玩翻淡水，櫻花美景伴你左右

紅樹林自然保留區→滬尾櫻花大道→程氏古厝

與孩子一起搭乘淡海輕軌玩淡水，生態、美食、賞花、古蹟一次滿足，享受親子時光！探索紅樹林生態系就從紅樹林生態教育館開始，漫步於自然保留區，找找水筆仔、招潮蟹、彈塗魚、小白鷺，這裡就是最好的大自然教室。

▲紅樹林生態步道。

淡金鄧公站步行至滬尾櫻花大道，兩側遍植點點柔嫩的櫻花，是超夢幻的粉色隧道；淡江大學站附近的海事博物館展出古今中外的船艦模型，讓孩子了解海洋與歷史，還可前往滬尾休閒農業區，享用田園美食外，還可參觀古厝、欣賞花卉，享有自然與人文之美，體驗農村之樂。擁有許多古蹟的淡水，程氏古厝展現淡水近百年閩南人建築的特色與居家環境的人文氣息。





▲滬尾櫻花大道。

路線六：雙塔騎跡 牛轉乾坤

三貂角燈塔→金沙灣→深澳八斗子→萬里龜吼→石門洞→富貴角燈塔

踏著鐵馬從臺灣最東的岬角三貂角燈塔出發，沿岸滿佈的巨石長時間受海浪不斷的拍打，形成特殊壯麗景觀。接著騎到金沙灣，在陽光照耀下，金黃色的沙灘耀眼萬分、美不勝收，深澳八斗子可將山與海天一色美景盡收眼底。

▲三貂角燈塔

萬里龜吼有著漂亮彩繪的樓房、湛藍清澈的海水及新鮮彭派的海鮮，悠閒的騎行在這美麗的休閒的小漁村欣賞沿途風景。再騎經海蝕作用形成的石門洞，讚嘆奇特的海蝕地形，最後抵達日據時代竣工、充滿歷史餘韻的富貴角燈塔。





▲天然形成的石門洞。



別忘了！近日疫情又逐漸緊繃，除了勤洗手、量體溫、戴口罩、保持適當社交距離外，很想出門走春的您，還可以選擇戶外空氣清新、薄利多銷、景點短距移動、小型成團實名制的「清、薄、短、小」的原則來選擇新北市境內的眾多特色景點。

以及因應中央疫情指揮中心宣佈春節期間景區人流管制，本市人潮儀錶板將同步啟動，春節假期開始10日上午8點起，至16日下午5點止，提供各風景區的停車場是否管制一進一出、及遊客人數眾多不建議前往，必要時管制人車進入； 並與在地公所、警力合作，調控相關的車流與人潮。