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走春必遊！網路票選最美海岸秘境「維納斯海岸線」＋龜吼漁夫市集

▲北海岸秘境維納斯海岸線＋龜吼漁夫市集。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸秘境維納斯海岸線。（圖／新北市農業局提供）

記者羅婉庭／新北報導

抓緊春節假期，走一趟新北市龜吼漁夫市集吃海鮮、買海產，結束後前往鄰近美麗的維納斯海岸線，是網友票選出台灣十大最美海岸線的第一名，可順道前往野柳地質公園欣賞落駝峰。若還有時間，可至周邊螃蟹公園及野柳地質公園拍照打卡，或是驅車前往野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，闔家同樂慶新春。

在龜吼漁夫市集中，初一到初五舉辦開春賀歲贈紅包活動，每日提供20份百元紅包加菜金，只要到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可以拿到百元紅包，歡迎闔家一起到龜吼漁夫市集採買尚青的海產，為闔家團圓的年節加菜，還可到附近的螃蟹公園、野柳地質公園踏青，欣賞美麗的北海岸海景風光，或是到野柳保安宮、金山財神廟開運祈福，吃喝玩樂一次滿足。

其中共有43家攤商，販售自家漁船捕撈的當季漁獲，更是萬里蟹的主要產地之一，以品質新鮮、價格合理聞名，成為民眾到北海岸遊玩時必訪的熱門景點。龜吼漁夫市集全年無休，營業時間從上午10:30至晚間5:30，今年為了與民眾一起歡慶新年，舉辦「開春賀歲贈紅包」活動，初一到初五每日提供20份百元紅包加菜金，到市集管理室拜年道聲牛年祝賀詞，就可領取百元紅包。

前往龜吼漁夫市集，在漁澳路上「龜吼停車場」，共有81個小客車位，近日場內完成ATM設置，為民眾及附近商家提供更便利的金融服務；而鄰近的石角海邊，還有一處聯外道路已開通之停車秘境「石角停車場」，共有141個停車位，從臺2線右轉進入石角路後，第一個閃黃燈標誌右轉即可抵達!沿著步道前往龜吼漁夫市集步行只要5分鐘，沿途還可以看到多種海中生物彩繪圖樣，非常童趣可愛。

另外，龜吼市集為半戶外開放空間，場內空氣流通，且為因應疫情，攤商除於開業前後及營業期間皆不定時用稀釋漂白水消毒用餐區桌椅及整體環境外，亦主動做好自主健康管理，包含配戴口罩、測量體溫等防疫措施，以提供安全用餐環境，歡迎民眾闔家來龜吼漁夫市集走春，闔家同樂慶新春。

▲北海岸秘境維納斯海岸線＋龜吼漁夫市集。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸秘境維納斯海岸線＋龜吼漁夫市集。（圖／新北市農業局提供）

▲螃蟹公園。（圖／新北市農業局提供）

▲北海岸秘境維納斯海岸線、駱駝峰。（圖／新北市農業局提供）

▲像極一隻眺望海洋的駱駝，故稱其駱駝峰。（圖／新北市農業局提供）

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