初四「12處易塞車路段」　國5宜蘭－坪林早上10點起連塞15小時

▲初四國道主要車流量以北上為主。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（15日）是大年初四，高公局預估，今天國道車流以北返為主，交通量可達138百萬車公里，為平日年平均的1.6倍，高公局更預估今天國道將有12處易塞車路段，建議北上用路人盡量於上午時段出發，節省寶貴時間。

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▲初四北部交通易壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲初四中部交通易壅塞路段。（圖／高公局提供）

高公局表示，今天易壅塞路段，將出現在國1北向楠梓-高科、仁德系統-永康、西螺-埔鹽系統、南屯-后里、銅鑼-頭份、新竹系統-湖口；國3北向竹山-中興、沙鹿-大甲、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。

▲初四南部交通易壅塞路段。（圖／高公局提供）

高公局也表示，今天相關國道疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城各交流道之北向高乘載管制，13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道之北向高乘載管制、0-24時國1北向埔鹽系統、國3西濱匝道封閉、7-19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

▲國道春節交通疏運。（圖／高公局提供）



高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，同時事先蒐集各項疏導措施資訊，妥為安排行程，出門前再利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。

初四國道壅塞路段與時段：

國1北向

10-12時 鼎金系統-高科

10-12時 仁德系統-永康

10-23時 西螺-埔鹽系統

10-22時 南屯-后里

16-2時（翌日） 銅鑼-頭屋

15-23時 新竹系統-湖口

國3北向

15-21 竹山-中興

16-21 草屯-霧峰

14-21 沙鹿-大甲

16-1時(翌日) 大山-香山

16-21時 關西-大溪

國5南向

10-3時(翌日) 宜蘭-坪林

國6西向

16-19時 舊正-霧峰系統