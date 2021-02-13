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賴清德大年初二回娘家　黃偉哲陪同慰勉高公局南工處執勤人員

▲副總統賴清德上午回到台南，特地前往高速公路局南區工程處聽取春節疏運簡報，關心春節交通疏運情形，台南市長黃偉哲全程陪同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲副總統賴清德上午回到台南，特地前往高速公路局南區工程處聽取春節疏運簡報，關心春節交通疏運情形，台南市長黃偉哲全程陪同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大年初二是傳統回娘家的好日子，副總統賴清德上午回到台南，特地前往高速公路局南區工程處聽取春節疏運簡報，關心春節交通疏運情形，台南市長黃偉哲全程陪同表示，市政團隊已完成各大景點的交通疏導及管制措施，並規劃春節執勤人力，賴副總統感謝春節期間所有執勤人員辛勞，並祝國人新春愉快國運昌隆。

副總統賴清德表示，今年春節期間雖受疫情影響少了大型活動，但傳統行春、拜年、回娘家的習俗仍然會有大量的交通需求，因此交通部、高公局、台南市政府等交通服務機關仍肩負春疏重任，除各高速公路、快速道路保持交通順暢外，地方政府所管轄的道路更是服務每一位鄉親的重要環節，感謝所有執勤同仁犧牲假期為國人服務。

▲副總統賴清德上午回到台南，特地前往高速公路局南區工程處聽取春節疏運簡報，關心春節交通疏運情形，台南市長黃偉哲全程陪同。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，台南市政府與高速公路局密切聯繫，除了妥善規劃春疏計畫外，相關交通局、警察局等也在春節連假期期間維持相當人力針對各重要景點、道路及路口進行即時監控及疏導，及在重要交通轉運站等節點進行旅客疏導與相關服務，一定會確保市民與旅客的交通順暢與安全，讓所有國人新春平安、旅途愉快。

交通局局長王銘德表示，為因應春節連假期間市區觀光需求，交通局在重要古蹟觀光熱點如孔廟、林百貨、赤崁樓、安平地區等均有設置行人專用時相，透過多相交通號誌確立人車分流，減少車禍事故發生，同時運用區域交控監控系統，彈性調整紅綠燈通行時間，有助於降低道路壅塞狀況。

交通局指出，鄰近海安、正興街商圈的海安路地下停車場，為避免欲使用海安地下停車場的車潮大排長龍，致影響周邊地區的交通，交通局除派員加強巡查鄰近路況，亦由停車場派員引導，加快進場的速度，12日大致上狀況良好。

交通局表示，依據大台南智慧交通中心監控資料顯示，市區熱門景點週邊：景區週邊交通正常，府前路開山路口車多；安平觀光地區週邊交通正常，世平路、育平路及安億路等3停車場設有3條免費接駁公車，請遊客能多多利用暢遊安平。

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