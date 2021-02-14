初三國5「宜蘭－坪林」塞到半夜　初四北返12個地雷必塞路段一次看

▲初三國道已開始出現北返車潮。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

今（14日）為大年初三，西部國道於上午9時開始出現南向車潮，下午國1、國3於13時實施北向高乘載管制；國5部分，南向車流大致正常，北向車流於10時30分湧現，截至17時，國5北向宜蘭-坪林仍呈現壅塞狀態，高速公路局預估壅塞狀態可能會到翌日凌晨才會紓解。

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▲初三國道發生意外造成回堵。（圖／高公局提供）



查今日下午14時53分國3北向67公里發生小車追撞佔用中線事故，造成後方回堵5公里；15時28分國3北向蘭潭隧道293公里發生2小客車追撞事故，造成後方回堵2公里；15時44分國3北向294公里發生2小客車追撞事故，造成後方回堵3公里，以上事故均已排除，惟已導致車輛嚴重回堵且影響整體車流，請用路人注意車前狀況並保持安全距離。

▲初四北部易塞車路段。（圖／高公局提供）

▲初四中部易塞車路段。（圖／高公局提供）



明天（15日)為初四，預估車流以北返為主，國道交通量可達138百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.6倍，其中北向交通量可達78百萬車公里，為平日年平均的1.8倍。

明日易壅塞路段將出現在：

1.國1北向楠梓-高科

2.仁德系統-永康

3.西螺-埔鹽系統

4.南屯-后里

5.銅鑼-頭份

6.新竹系統-湖口

7.國3北向竹山-中興

8.沙鹿-大甲

9.大山-香山

10.關西-大溪

11.國5北向宜蘭-坪林

12.國6西向舊正-霧峰系統

高公局建議建議北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲國道交通疏運。（圖／高公局提供）



明日國道相關疏導措施包括：14-21時國5蘇澳至頭城各交流道之北向高乘載管制，13-18時國1高雄端至湖口、國3九如至大溪各交流道之北向高乘載管制、0-24時國1北向埔鹽系統、國3西濱匝道封閉、7-19時國1北向虎尾、仁德及國1雙向王田、國3雙向名間匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

