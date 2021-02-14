婦外出散步忘了回家路　潮警找回助春節團圓

▲潮州警分局中山路派出所警員洪嘉威、劉峻嘉協助陳婦春節期間一家人團圓 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

陳姓婦人外出散步，忘記回家的路，在超商前徘徊，屏東縣潮州警分局員警獲報處理，發現她無法清楚說出住處，利用電腦M-POLICE人臉辨識系統查出她身分，連絡她家人帶回，讓她在春節期間和家人團圓，家屬對警方熱心幫忙，相當感激。

潮州警分局中山路派出所警員洪嘉威、劉峻嘉於日前18時20分許巡邏勤務，接獲通報在潮州鎮光春路與中洲路口超商有位婦人，需要警方協助。兩員到場了解，詢問該婦人年籍資料，對方表示記不起來身分證號及住址。

警方遂以警用電腦M-POLICE人臉辨識系統查詢她身分，得知她是76歲陳姓婦人及地址，立即通知她的家屬；其兒子表示母親老年患有癡呆症狀，偶而出外散步會找不到回家的路，感謝警方幫忙，讓他們能在春節期間和母親團聚。

分局長黃國源表示，春節期間警察服務不間斷，能及時幫陳婦找到家人，是警察該做的服務，籲請鄉親多加關心家人朋友，如果有失智現情形，可以在其常穿衣服繡上聯繫電話或配戴預防走失的愛心手鏈，詳註基本資料，若不慎走失時，經警尋獲時可以藉由這些資訊迅速聯繫家屬，以確保生命安全。

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