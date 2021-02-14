乘火車攜白酒被阻上演「一口悶」　搖晃進月台....結局悲劇了

▲大陸一男子在車站上演白酒「一口悶」。（圖／翻攝新京報視頻）

記者魏有德／綜合報導

浙江一名男子10日晚間欲搭乘火車返家過年，進站時在安檢口被檢測出瓶裝液體，經查是散裝白酒，按大陸春節規定，散裝白酒屬禁帶物品，無法上火車。這名男子竟現場上演吹瓶秀，2斤白酒就這樣咕嚕下肚，隨後搖搖晃晃的走進月台，醉倒在月台候車椅上，連警察到場都叫不醒，最後只能送醫急救。

▲安檢員查出欲進站的男子背包中有散裝白酒。（圖／翻攝新京報視頻）

《新京報》報導，一名男性旅客進入浙江德清西站安檢口時，安檢員發現其包內有一瓶液體，男子稱是和朋友聚餐喝剩下的白酒，經安檢員告知散裝白酒屬於禁帶物品後，男子竟然就地打開瓶子喝起了瓶內的白酒。

▲男子一口乾完2斤白酒後，搖搖晃晃的走進車站。（圖／翻攝新京報視頻）

安檢員發現後立即制止他，建議讓送行的朋友帶回或扔掉。本以為該名男子以聽勸停止飲酒、準備進站，不料，他隨後便彷彿電影《人在囧途》般，開始上演吹瓶秀，最後搖搖晃晃的進入車站，最後醉倒在候車室座位上。

員警到場後，該男子已醉倒神智不清，無法聯繫家人帶回，只好送醫急救。

▲男子醉倒在月台候車椅上。（圖／翻攝新京報視頻）

大陸春節運輸規定指出，乘坐高鐵及火車時，不得攜帶散裝白酒，可以攜帶封閉好的瓶裝白酒，最多6瓶，但是，如果白酒度數高於50度，上限則為2瓶。