小年夜湧南下車潮！高鐵加開2班對號車　高公局籲「下午再出發」

▲高鐵加開列車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是春節連假第一天，台灣高鐵公司表示，為加強服務春節疏運期間南下旅運需求，將於今(10)日自南港站加開2班次南下各站停靠之全車對號座列車。高公局表示，今日上午將出現南向車潮，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

高鐵公司指出，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，其餘時段尚有空位，敬請尚未購票的旅客，預先透過高鐵企業網站「銷售資訊」查詢。

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高鐵公司提醒，今日起至2/16(二)所有車次實施全車對號座，搭車時請自備口罩並全程佩戴，車廂內禁止飲食，旅客因生理需求（如喝水、服藥、哺乳）需飲食者，請遵守保持社交距離規範，並應於飲食完畢後，儘速佩戴口罩。

▲春節連假期高公局針對部分路段閘道進行封閉。（圖／高公局提供）

高公局表示，本日0-5時平均交通量為8.2百萬車公里，為年平均平日(3.5百萬車公里)之2.3倍；預估本日交通量為105百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為13.2百萬車公里。

今日相關疏導措施包括：0-12時國5南向石碇、坪林匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高鐵加班車資訊：

2/10(三)

南下8809車次 10:15自南港站發車，12:50抵達左營站

南下8819車次 15:15自南港站發車，17:50抵達左營站