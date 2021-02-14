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大慈育院院童打造6創意花車　佛光山三好嘉年華會遊行超吸睛

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行，圖:佛陀法相。（圖／梁清秩提供）

記者陳崑福／高雄報導

2021年三好嘉年華會花車13日下午到佛陀紀念館遊行，6台創意花車，在三太子及花仙子傘舞帶領下，緩步駛向星雲大師「花開四季．耕耘心田」牛年裝置藝術前，沿途吸引大批遊客目光，他們紛紛拍照、錄影；遊客表示，受疫情關係，規模雖縮小，但花車做得很精緻，感覺「非常用心」。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

▲花車。（梁清秩提供）

今年的花車，除傳統的佛陀車輛外，彌勒佛坐車也添加創意，有的會旋轉，加上「花開四季．耕耘心田」、「觀世音菩觀」、「佛光30年」、「四海一家」共6台，全部出自大慈育院院童之手，他們有的負責設計，有的焊接，集體創作，合力完成。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

▲▼彌勒佛花車、花車遊行三太子打頭陣。（江金德提供，以下同）

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

花車在三太子帶領下進入佛館，沿成佛大道緩步駛向萬人照相台「花開四季．耕耘心田」牛年裝置藝術前，創意的設計，沿途吸引遊客的目光，紛紛擠到旁邊欣賞，近距離拍照、錄影。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

▲▼表演、合照。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

台南來的高姓及蘇姓遊客說，不時會到佛館參觀，也會利用春節到佛館走春，由於先前碰過花車遊行，陣容很龐大；13日下午又遇到花車遊行，趕緊換了很多硬幣，準備來供養，才發現今年只有6台花車，雖然如此，由於因疫情關係，規模縮小，但花車做得很精緻，感覺「非常用心」。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

▲▼花車遊行。

▲佛光山2021年三好嘉年華會花車遊行 。（圖／江金德、梁清秩提供）

基隆的楊姓遊客今年到高雄向姐姐拜年，姐姐帶他及親友到佛陀紀念館走春，遇到花車遊行，看到佛陀法相很莊嚴，觀世音坐在蓮花座上，「感到很歡喜」。

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