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北市職訓也能享托兒、托老補助　每月最高8000元

▲▼北市民在職業訓練及就業服務期間，可享照護補助，補助金額每月每人最高8000元，且托兒或托老可同時申請。（圖／北市勞動局提供）

▲北市民在職業訓練及就業服務期間，仍可享每月最高8000的照護補助，托兒、托老可同時申請。（圖／北市勞動局提供）

記者陳家祥／台北報導

台灣少子化加上人口老化嚴重，2019年被「世界人口綜述」網站評為生育率最低國家，去年更首度出現「生不如死」的人口負成長情形，加重青壯中年者的生活壓力負擔。為減輕市民托兒、托老的經濟負擔，北市勞動局推出方案，在辦理在職業訓練及就業服務期間，也可享照護補助，補助金額每月每人最高8000元，且托兒或托老可同時申請。

北市勞動局長陳信瑜表示，設籍於北市或居留在北市的新移民、低收入戶或者失業勞工，參加北市職能發展學院及社會局辦理的日間職業訓練班，可向辦訓單位申請職業訓練及就業服務期間的照護補助，每月最高補助8000元。

陳信瑜說，參加職訓的民眾，只要有12歲以下子女，就托於北市或新北市保母或立案的托兒所、幼稚園、兒童托育中心、國小課後的安親機構；或有65歲以上父母，安置於北市或新北市立案的護理之家、托老機構、或使用居家照顧，都可檢據提出申請。

「若家庭同時有托兒或托老的需求，皆可同時申請！」陳信瑜強調，此方案的補助對象不以申請1人為限，例如有民眾育有1名子女就托於幼稚園，以及65歲以上的父母雙親安置在護理之家，則最高可申請2萬4000元（8000元乘以3人）的補助費用。

勞動局表示，補助資格及條件可詳參「台北市政府辦理職業訓練及就業服務期間照護補助辦法」。另外，北市職能發展學院今年度的課程也已公告，市民可至網站查看報名，錄訓後只要符合申請資格，就可透過辦訓單位代為辦理。

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