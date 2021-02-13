農曆春節出勤加班費怎麼算？　北市：雇主違規最高罰200萬元





▲若雇主要求勞工於國定假日、休息日出勤，得依法給付出勤工資，若違反規定可處新台幣2萬以上，100萬以下罰鍰。（示意圖／資料照）

記者袁茵／台北報導

農曆春節假期到來，考量民眾返鄉團圓需求，並適度舒緩年節交通，行政院核定，今年「政府行政機關辦公日曆」農曆春節調整為自小年夜開始放假，連續假期為2月10日至2月16日，共放假7天，並於2月20日進行補班。台北市勞動局勞動基準科長陳昆鴻表示，雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作，應依《勞動基準法》規定給付出勤工資。

陳昆鴻表示，此次農曆除夕、春節（農曆初一至初三）這4天均為國定假日，雇主應依《勞動基準法》規定給假並給薪，如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；至於雇主徵得勞工於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依《勞動基準法》規定給付出勤工資。

陳昆鴻指出，民間企業如欲比照本年度「政府行政機關辦公日曆」調整為7天春節連假，可依照「8週彈性工時」規定，於「有工會者，經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意」程序後，將2021年2月20日的休息日與2月10日的工作日調整互換。由於調整之後，2月10日已成為休息日，雇主屆時如再有需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

關於員工於國定假日出勤，工資該如何給？陳昆鴻表示，根據《勞動基準法》第39條規定，雇主經徵得勞工同意於休假日（國定假日或特別休假）工作者，工資應加倍發給，所稱加倍發給，是指假日當日工資照給外，再加發1日工資，若雇主違反規定，可依法處新台幣2萬元以上，100萬元以下罰鍰。

因此，如果是月薪制人員，雇主因業務需求，徵得員工同意於國定出勤，出勤時間在8小時以內，應加給1日工資加班費；若為時薪制人員，出勤時間在8小時以內，依出勤時數加倍給薪。

▼2021年政府行政機關辦公日曆表。（圖／行政院提供）