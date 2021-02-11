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最高重罰30萬！北市勞動局：雇主不得拒絕育嬰留職停薪

▲▼北市勞動局長陳信瑜（中）表示，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請育嬰留職停薪，雇主不得拒絕，否則可依違反《性別工作平等法》罰雇主2萬至30萬元。（圖／北市勞動局提供）

▲陳信瑜表示，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請育嬰留職停薪，雇主不得拒絕。（圖／北市勞動局提供）

記者陳家祥／台北報導

儘管政府鼓勵生育，但仍不時會傳出勞工申請育嬰留職停薪，遭到雇主刁難的情事發生，尤其女性工作者更是備受阻礙。北市勞動局長陳信瑜提醒，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請，雇主不得拒絕，否則可罰雇主2萬至30萬元。

根據勞動部去年統計，針對育嬰留職復職，就有16件提出申訴，其中6件成立，共裁罰雇主21萬7000元。

陳信瑜指出，勞工如有育嬰需求，不管勞工的子女是在哪一家公司任職時生育，只要在公司任職滿6個月，且每一子女滿3歲前，都可申請育嬰留職停薪，雇主不得拒絕，也不可影響全勤獎金、考績或其他不利處分，否則違反《性別工作平等法》第21條，可罰2萬元以上、30萬以下罰單。

依《性別工作平等法》規定，申請每一子女的育嬰留職停薪，在子女滿3歲前，不得超過2年，不過公司也可提供優於法令的規定。陳信瑜說，若勞工同時撫育2名子女以上，育嬰留職停薪期間應合併計算，最長的時間是以撫育「最幼的子女」2年為限。

考量部分家庭撫育子女所面臨的困境，陳信瑜指出，勞工的配偶若屬於就學階段，或具正當理由，或同時撫育雙、多胞胎，即使配偶沒工作，雇主仍應同意勞工申請育嬰留職停薪。

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