春節長輩10大困擾金句曝光　蔣萬安教你說牛年吉祥話

記者徐政璿／台北報導

過年期間，親戚總會互相關心近況，國民黨立委蔣萬安與小編玩起猜猜「過年十大困擾金句」，包括「甚麼時候生小孩？」、「甚麼時候買房子？」、「薪水多少？」。在公佈完金句後，蔣萬安也在除夕PO上與兒子蔣得立玩吉祥話測驗的小遊戲，教大家如何說牛年吉祥話，蔣得立在最後突然要爆爸爸的料，卻被蔣萬安阻止：「不行！」、「不能再爆爸爸的料了！」

蔣萬安與小編玩起「過年十大困擾金句」的遊戲，只要猜中7句就能逃過懲罰，已經身為人父的蔣萬安，對於過往常被親戚長輩詢問的經驗也頗豐富，馬上就猜到金句榜首「甚麼時候要結婚？」，接下來也陸續猜中「甚麼時候生小孩？」、「甚麼時候買房子？」、「甚麼時候交男女朋友？」等問候語。

其他困擾的金句包括「在做甚麼工作？」、「年終有多少？」、「薪水有多少？是否有加薪？」、比較小孩成就等等。蔣萬安笑說，最尷尬的應該就是「記不記得我是誰？」，他提醒長輩若要關心後輩，還是盡量少問，或是換另外一種方式。

在春節期間被問到感情或結婚要怎麼辦？蔣萬安獻策，若是男女朋友，就回答「時間到了就會結婚」，如果還單身，就回答「一個人也很好啊！緣分時候到了就會來」，貼心的回覆給網友參考。

在公佈完金句後，蔣萬安也在除夕時，PO上與兒子蔣得立玩吉祥話測驗的小遊戲，他表示，陪伴大家在過年的時候，可以邊吃年夜飯邊說吉祥話，大家也要把握連假，珍惜和家人的時間聚餐或去郊外走春。在影片的最後，蔣得立突然要爆爸爸的料，卻被蔣萬安阻止：「不行！」、「不能再爆爸爸的料了！」

▼蔣萬安與小編大猜春節過年十大金句。（圖／蔣萬安臉書）