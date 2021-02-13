熬不過遠距！疫情高峰掀分手潮　大馬交友軟體新用戶激增30%

▲馬來西亞在疫情期間，使用交友軟體的新用戶數量比去年增加了30%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞因新冠疫情肆虐，自2020年3月起，多次實行了不同階段的行動管制令（MCO）。國際婚戀交友軟體SweetRing最近公佈，該公司2020年馬來西亞新用戶數量比去年增加30%；然而，他們進一步分析新用戶背景資料後發現，居然有83%新用戶之所以開始使用交友軟體，是因為在疫情中熬不過MCO導致的遠距離戀愛而分手。

據馬來西亞《東方日報》報導，SweetRing發現，這些新用戶的分手時間點與疫情高峰的3個區段吻合，分別是4月、6月和10月，而分手潮「重災區」分別有首都吉隆坡（Kuala Lumpur）和臨近的雪蘭莪州（Selangor），災情居次的地區則為檳城（Penang）和柔佛州（Johor），並以女性居多。

▲馬來西亞在疫情高峰期間竟意外帶來分手潮，而大部分的女性在分手後會使用交友軟體另覓新歡。（圖／取自免費圖庫Pexels）

不過，身處「分手潮重災區」的吉隆坡和雪蘭莪州用戶即使在面對疫情和戀情的雙重考驗，卻仍然勇敢尋愛。他們每日平均在交友軟體上活動6.8小時，是全馬來西亞平均每日使用交友軟體時間最長的地區。

另外數據也顯示，自海外歸國人士佔據了新用戶中的41%。多達83%受訪者坦言，他們之所以在歸國後開始使用交友軟體，是因為想到，既然因為疫情回家了，就想要順勢「安定」下來，因此他們也抱持著認真交往的態度，只要找到適合的人就會考慮結婚。

而以職業區分的話，使用交友軟體的單身男性以工程師居多，從事金融工作的男性排名第二，第三是法律業。而多數單身的女性則為醫護人員，排在第二和第三名的分別是教師和導遊。

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