我喜歡自拍！泰國52歲大叔不顧反對爬上懸崖...下秒「摔成爛泥」

▲泰國男子登上懸崖邊岩石上拍照，失足墜落慘死。（圖／翻攝自臉書廊開車站）

記者羅翊宬／綜合報導

當造訪一處渾然天成的自然美景時，拍照固然重要，但性命也記得要顧啊！泰國一名來自曼谷的52歲男子，日前到泰國東北部廊開府一座建有佛寺的自然風景區Wat Pha Tak Suea旅遊時，為了拍攝絕美的罕見景觀，竟然攀上岩石，最後從10幾層樓高處摔落，當場與土地來場親密接吻、粉身碎骨慘死，可謂一失足成千古恨。

根據泰國知名網路媒體《Sanook》報導，該名52歲（一說是56歲）的男子近期前往廊開府Wat Pha Tak Suea旅遊，該風景區的山上建有一間佛寺，登上山頂可以鳥瞰湄公河美景，為該國著名旅遊景點，男子在賞遍天空走廊的美麗之後準備往回走。

▲泰國男子登上懸崖邊岩石上拍照，失足墜落慘死。（圖／翻攝自臉書廊開車站）

不料，為了拍下值得留念的照片，男子竟然甘願登上懸崖邊的巨石，準備一腳跨跨上巨石後來場亮麗的迴轉，不料卻疑似因為太過望我而踩到岩石邊緣並失足，在重心不穩的情況下，當場從30至40公尺高空墜落到地面，因為重力加速度，男子除了跌個狗吃屎以外，遺體也摔碎得面目全非、慘不忍睹，就連準備將遺體帶回家的家屬也一度認不出來那張破碎的臉龐。

報導指出，其實男子攀爬上的岩石本就已經被劃進危險區域，一般而言是限制遊客進入的，雖然被當地民眾視為拍照打卡的聖地，且報導下方留言處仍有不少網友貼上過去在岩石所拍下的美照，許多人甘願冒著生命危險越過欄杆，但畢竟生命可不容許開玩笑，否則隨時會有危險。

搜救人員到場後馬上架起封鎖線並展開搜索，其中還有僧人陪同，不久後在一處山谷的草叢中發現男子遺體。當局屢次呼籲，到Wat Pha Tak Suea觀光或是拍照時，一定要有高度警戒心，注意自己的安全。

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