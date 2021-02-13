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她辦慶生之旅…熱戀「67歲民宿房東」！　認識3個月決定嫁了

▲▼美國40歲女子安琪（Angie Lucas）與Airbnb房東丹尼斯（Dennis Weisse）熱戀訂婚。（圖／翻攝Twitter@AuntGieGie）

▲40歲的安琪（右）與67歲的Airbnb房東丹尼斯（左）陷入熱戀，認識3個月就決定結婚。（圖／翻攝Twitter@AuntGieGie）

記者吳美依／綜合外電報導

美國佛州40歲女子安琪（Angie Lucas）為了慶祝生日，首次使用旅宿平台Airbnb，規劃一趟單人之旅，未料卻因一場誤會，與67歲房東丹尼斯（Dennis Weisse）瘋狂墜入愛河。2人相識僅短短3個月，就決定結婚了。

綜合《鏡報》、《每日郵報》報導，丹尼斯起初誤以為安琪要在疫情期間舉辦派對，因此拒絕了租屋申請，隔日發現自己弄錯後，立刻接受這趟預定行程，並且打電話道歉，甚至精心準備「生日驚喜」。安琪在生日前夕抵達民宿時，看見夢幻的氣球、禮物、龍舌蘭與杯子蛋糕，驚喜得說不出話來。

安琪與丹尼斯很快地熟絡起來，發現彼此都熱愛搖滾樂與老派嘻哈，深入了解後，更加確定2人擁有許多共同點。他們都忘不了相處時的美好感受，很快墜入愛河，男方也在2020年9月求婚成功。

安琪表示，她此前已經單身3年，逐漸失去遇見真愛的夢想，「這聽起來也許很老套，但丹尼斯改變了我的生活，而且他把我當成公主對待」。丹尼斯坦言，第一次見到未婚妻的照片就一見鍾情，「她的身影一直在我腦海中揮之不去」。

安琪透露，雖然未婚夫比自己的父母都還要年長，但全家人都非常支持這樁婚事。她認為，即使與伴侶年紀差距很大，只要彼此相愛且沒有傷害任何人，「永遠別讓年齡阻止真正的幸福或愛人的機會」。

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