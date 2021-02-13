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割喉殺19歲舞女！走廊聊天突有人「背後靠近」　她尖叫鮮血直噴亡

▲▼墨西哥提華納發生割喉命案。（圖／翻攝自Tijuana Línea Roja）

▲墨西哥提華納發生割喉命案，嫌犯作案後一度想逃離現場。（圖／翻攝自Tijuana Línea Roja）

記者王致凱／綜合報導

靠近美墨邊境的墨西哥大城提華納（Tijuana）10日發生一起驚悚兇殺案，19歲女子伊希絲（Isis Atalia Montoya Romero）在一處脫衣舞酒吧內遭人以利刃割喉殺害，而嫌犯行兇的過程全被監視器畫面拍下。

綜合當地媒體報導，提華納緊急勤務中心於當地時間10日晚間9時左右接獲報案稱，在提華納北區一家夜總會內有婦女遭人持刀攻擊。警方與救護人員趕到現場時，發現受害者已經因失血過多而失去生命徵象，當場死亡。

目擊者稱，事發當時，被害女子伊希絲正在走廊上與另一人交談，此時一名年輕男子突然持刀走到她身後，用刀割傷她喉嚨後迅速跑離現場，而女子則當場血流如注，倒地不起。

據稱，嫌犯為來自美國加州的27歲男子凱利•羅根•馬修（Kelley Logan Matthew），他犯案後試圖逃離現場，但被酒吧工作人員制伏，隨後由趕到現場的警察逮捕。目前已經被拘捕並移交當局，警方正在調查其作案動機。

消息指出，現年19歲的伊希絲育有一名3歲兒子，平時靠賣淫維生，當局也正在調查她生前是否受到性剝削。

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