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社會 社會焦點 保障人權

特斯拉車主怨：毛孩變電視兒童　特殊模式太舒服「小心挨罰」

▲▼ 家裡毛小孩使用寵物模式 。（圖／林先生提供）

▲車主為了寵物模式購買特斯拉，結果毛小孩都不想下車，盯著螢幕看成了「電視兒童」。（圖／車主提供）

記者黃宥寧／綜合報導

受到少子化與高齡化影響，國人飼養寵物數量逐漸增加，疼愛寵物的飼主們不管是出去玩甚至買菜都盡量不讓毛孩子缺席。電動車特斯拉首創「寵物模式」功能，即使在汽車停駛狀態下，仍可保持恆溫，讓主人可以安心下車，留毛孩在車上等待，現在卻有飼主抱怨，毛小孩舒服到不想下車了，不過車主小心，若遭檢舉獨留犬貓在車上，可能挨罰。

特斯拉會推出「寵物模式」起因於2018年10月19日，有網友在推特上問特斯拉創辦人伊隆馬斯克（Elon Musk），是否可以在特斯拉Model 3添加寵物模式，並在螢幕上顯示「我很好，我的主人馬上回來」；該名網友希望當車輛暫時停在路邊時，車內能持續播放冷氣、音樂，讓路人可以知道在車裡的寵物是安全的，而伊隆馬斯克則回「好」。隔年2月寵物模式火速推出。

▼特斯拉創辦人Elon Musk與網友對話 。（翻攝Twitter／Elon Musk ）

▲Elon Musk與網友對話 。（翻攝Twitter／Elon Musk ）

相當寵愛家裡毛小孩飼主林先生向《ETtoday新聞雲》表示，開車載狗狗出門，免不了偶爾需要暫時下車，暫時把狗狗留車上，過去開油車的時候，尤其在夏天，車內空調如果沒開，溫度將會短時間上升高溫太久，可能會使狗狗致命，他就是看準特斯拉推出的貼心模式，在去年購入Model 3，帶著家裡狗狗遊山玩水，也不用擔心去到禁止寵物進入的地方。

▼林先生毛孩子使用寵物模式後，乖乖待在車上等候他，也讓他能安心暫時下車辦事。（圖／林先生提供）

▲▼ 家裡毛小孩使用寵物模式 。（圖／林先生提供）

不過根據台北市犬貓飼養照護規則，第6條規定飼主不得將犬、貓單獨留置於汽車內，若違規將依法開出罰單新臺幣2000元罰鍰，對此，台北市動物保護處動物救援隊隊長賴小姐接受《ETtody新聞雲》電訪表示，假如有熱心民眾檢舉，就會關心了解犬貓被留在車上的情形，現在雖然特斯拉推出擁有恆溫寵物模式，但未來會不會針對這項目前相較起來少見的汽車設計修法，暫持採取保留態度。

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