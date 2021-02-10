慧眼看天下／金牛年 投資市場你不可不知的訊息(一)



新聞節目中心／綜合報導

2020年順應「巴黎氣候協定」，很多關於氣候的協議紛紛上路，但是受到新冠疫情的影響，多數人並沒有留意這一塊的市場訊息，以至於當投資市場丟出「電動車」錢景看好的消息時，許多投資人是持觀望、保留的態度，但是世界並沒有因為投資人的觀望而放緩前進的腳步，即使市場上傳出車用晶片全球大缺貨，即使蘋果的apple car看起來還在遙遠的未來，但是想賺錢的投資人千萬不要當最後一個才進場的人，以免什麼都沒賺到，只體會一句「千金難買早知道」就傷心了。《慧眼看天下》為提供投資人最多元的市場訊息，邀請到在2020第五屆BENCHMARK《指標》台灣基金大獎年度評選中脫穎而出的野村投信公司投資策略部張繼文副總經理，與主持人黃寶慧一起分析，為什麼電動車能成為2021投資市場裡最矚目的星星？





拜登表示未來美國只賣沒有油的車

電動車是全球趨勢，不是未來趨勢，而是當下的趨勢。這句話或許投資人存疑，尤其是在台灣，電動車的充電樁設備不足，電動車的市佔率不高，加上充電時間太長…種種因素都讓台灣投資人對電動車打上一個大問號，可是地球上的其他國家可不是跟台灣一樣的想法，目前各國為了因應環保，早就訂下禁售燃油車時間表，禁售時間最早開始的國家是位在中美洲的哥斯大黎加，禁售時間就是從2021年開始，後面接棒的國家最慢的都會在2040年全面禁售燃油車，這當中不乏德國、法國、英國、美國…這些大國，而這也意味著，從現在開始，不會有車廠傻到還在做燃油車，如果以五年就換車的高端族群來看，更是不會考慮未來連二手車市都不會願意再收購的燃油車，所以電動車幾乎可以確定是門好生意。

目前有人就預估，展望未來的五到十年間，全球電動車的銷量將會從現在的300萬輛，提升至2025年的1,100萬輛，2030年更會達到3,100萬輛，汽車製造不是食品製造，整個製程是需要長時間的積累，從時間、數量去評估，有人推估全球的汽車電子產業規模將會由2020年的3,000億美元，暴增成長到2030年1兆美元以上，加上充電樁與電動槍等基礎設施，市場規模之大，投資人千萬不能輕忽，而電動車需要的半導體零組件、網路通訊元件、被動元件、控制系統、連接器、光達鏡頭、毫米波雷達、車載面板…等等都是台灣廠商所擅長的領域，所以想賺錢的投資人實在不該再浪費時間，應多做功課，看準投資標的，才能在2021年的投資市場提前卡位，為自己累積財富或是做退休金準備。

▼各國禁售燃油車時間表（圖／慧眼看天下）



不懂投資電動車!? 跟著專家學投資 偷師比較快

電動車特斯拉的創辦人馬斯克2月2日，在接受一個YouTube節目Murno Live訪問時，就曾經表示「生產像地獄一樣。」因為特斯拉的Model 3，這個月買的跟下個買的可能不一樣，不是說材質有多大的不同，而是在於修正跟進步上的表現，馬斯克本人就表示，特斯拉越來越快速的發現問題，他說「當你製造越快速越能發現這些問題…如果我們提前知道，我們就會提前修復這些問題。」所以電動車不值得買嗎？當然不是，從這一點我們看到的是進步的快速，當使用者大量的回饋反應問題的時候，產品趨於完美的時間就會更快到達。

那目前投資人到底該投資電動車的哪一塊？從現今美國充電樁總量大約在50萬台上下（涵蓋私人與公共充電設備），以長期來看，美國愛迪生電力機構預測，至2030年全美電動車總輛可望來到1,870萬輛來看，相對應需要的充電樁數量約在960萬台左右，當中約78%約為居家慢充設備、8%為公共慢充設備、13% 為工作場域慢充設備與約1%的直流快充設備，所以聰明的投資人其實也可以留意這一塊的市場訊息與需求。

另外伴隨自駕車系統的越來越安全、完整，其實也是投資人可以留意的，目前以鄰近國家新加坡的市場來看，現在他們的自駕巴士已經上路，使用者反應也還算好，足見自駕車的研發已經趨於成熟，在自駕系統這部分的AI、半導體、設計…未來應該也是極具潛力。

當然保守的投資人要投資電動車市場，如果不想或是沒時間做功課，那麼選擇投資好的車用基金或是投資股市裡的ETF都是不錯的選擇，至於更多投資訊息，過年期間不想出門，或是塞在車陣裡的觀眾朋友，不妨花半個小時間，收看或收聽《慧眼看天下》，也許您會發現更多投資訊息。

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資深媒體人黃寶慧，曾採訪美國前總統老布希、柯林頓、新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，還有馬來西亞總理馬哈迪等重要國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

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