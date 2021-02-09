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特斯拉品質狂出包！遭陸五部門約談　新華網：質量面前沒有特例

▲▼特斯拉V3充電樁、充電站。（圖／路透社）

▲特斯拉被中國官方約談。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家市場監管總局網站2月8日發佈公吿稱，就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠程升級（OTA）等問題，中國國家市場監管總局與中央網信辦、工業和信息化部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司。

針對遭大陸官方五部門聯袂約談，特斯拉回應稱，特斯拉誠懇接受大陸政府部門的指導，並深刻反思公司在經營過程中存在的不足，全面加強自檢自查。

官媒《新華網》9日發表評論稱，「特斯拉發起至今最大規模的一次故障召回，發生充電故障卻『甩鍋』中國國家電網電流過大，各種各樣事故問題不斷出現……，在中國銷量高歌猛進的特斯拉，到底怎麼了？」

文章指出，當前，新能源汽車產業站在風口之上，刺激市場銷量迎來爆發期，作為明星企業，特斯拉2020年在中國銷量超過14萬輛，可謂賺得盆滿缽滿，但與此同時，其涉及質量安全的事件與話題密集爆發，引起網友強烈反映，被五部門共同約談。

評論直言，異常加速、電池起火、車輛遠程升級等問題，都是新能源汽車消費者關心的質量問題，「對於中國消費者的遭遇，特斯拉不能隨意敷衍，不僅要有表態，更要有實際行動，拿出解決方案，及時消除隱患，切實保護消費者合法權益。」

「新能源車迅猛發展的今天，無論光環多麼奪目，企業都需銘記車輛安全始終是第一位的，產品質量終究是前提，為了追求銷售速度而降低對車輛品質的要求，本身就是竭澤而漁，飲鴆止渴，」文章最後說，「別再讓質量讓路銷量。特斯拉，別忘了，我們最關心的是安全！特斯拉，請牢記，質量面前沒有『特』例！」

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