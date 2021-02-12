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桃園賭場大亨肉票背景曝光　傳言養4妻女享齊人之福

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，今天凌晨獲釋返家，據傳私下至少包養4名女子，大享齊人之福，圖為八德警分局外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，今天凌晨獲釋返家，據傳私下至少包養4名女子，大享齊人之福，圖為八德警分局外觀。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子本月6日在八德區訪友時遭人強押擄走，家屬後來獲悉被綁走後要求巨額贖金贖人，黃男被擄走期間遭毆打與疑遭餵毒，再加上本身罹癌，身體狀況很差，黃男遭挾持6天後獲釋，警方也拘提6名涉案人士到場偵辦；據傳，黃男家屬曾透過桃園知名「黑人家族」居間斡旋才讓擄人集團同意釋放，對此，家屬並無回應，警方也強調，僅止於傳聞，被害人尚未到案做筆錄。

據指出，48歲的黃姓男子早期以經營暴力討債、流動賭場與地下期貨等事業，不法獲利據稱高達7億元以上，曾遭刑事局移送北檢偵辦前科紀錄，黃是該集團負責人，對外以「免開戶、免保證金、電話下單，手續簡便，低手續費」等吸引不少缺錢人士對賭下單，對於無法繳交賭金者則以恐嚇、威脅或暴力討債謀取暴利，警方後來拘捕黃男在內的5男3女共8人到案，偵訊後依違反期貨交易法等罪嫌送辦。

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，警方公布涉案之一的白色豐田轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，警方公布涉案之一的白色豐田租賃轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據傳，黃男因不法獲利短短幾年累積上億資產，加上對女人頗有一套，除正宮外，還在外疑似至少有小三、小四甚至小五，由於黃男保密功夫十分到家，正宮與小三們彼此都不知情，直到黃在2009年被拘捕時，彼此才知道並非是黃男唯一的女人。

桃園地方也盛傳，黃男是地方黑道「黑人家族」中的要角，但為何淪落被擄走？還被要脅付出高額贖金，警方對此不願鬆口，堅稱被害人黃男僅稱「無事」，也沒支付贖金，至於小三情事，則是其個人私事，警方則不予置評。

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