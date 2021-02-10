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不老刑警秒變蜘蛛人！搶救重大災難：熱血...莫名愉快的使命感

▲擔任刑警長達卅餘年的劉德錦，退休後加入桃園市吉普車救援協會，以花甲年齡學習各項救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲擔任刑警長達30餘年的劉德錦，退休後加入桃園市吉普車救援協會，以花甲年齡學習各項救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

刑警劉德錦退休後不習慣含飴弄孫的日子，在友人建議下加入「桃園市吉普車救援協會」，以花甲年齡重新學習搜救技巧，舉凡攀岩、游泳、水上救生、山訓等搜救訓練都沒嚇倒他，劉德錦自述，加入救援協會後曾參與過復興空難、花蓮地震、維冠大樓倒塌等重大災難現場都曾參與搜救，能親手幫助需要幫助的人，有種莫名愉快的使命感。

▲老刑警劉德錦退休後加入桃園市吉普車救援協會，學習山區救援等各項救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲刑警劉德錦退休後加入桃園市吉普車救援協會，學習山區救援等各項救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今年已64歲的劉德錦，是來自桃園市楊梅區農家子弟，高中畢業18歲考上警專，自認不愛念書的他卻有著一股俠義心腸，當上警察後力爭當上當時俗稱的「便衣」、「條子」，劉德錦說，小時候總對於刑警有種嚮往，後來如願以償從穿制服警察當上穿便衣的刑警，從此展開長達卅餘年的刑警生涯。

▲老刑警劉德錦（右二）退休後加入桃園市吉普車救援協會，學習水上救生等救援等救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲刑警劉德錦（右二）退休後加入桃園市吉普車救援協會，學習水上救生等救援等救難技巧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉德錦指出，人生前30年都在當警察，偵破過的命案多如牛毛，印象最深的包括20多年前龍潭區偏僻道路發現一具被焚燒的男屍，因屍體嚴重遭焚毀，根本無從查出身分，他認為死者應該是住在附近而且年齡應該還未成年，早年沒有路口監視器查明來往然車，但他在龍潭等鄰近鄉鎮市學校、撞球店等場所抽絲剝繭後，其中在某家加油站發現案發當日，曾有名少年曾經徒步購買汽油，隨後快步離開，以此線索再深入追查，果然這名少年曾參與這起殺人焚屍案，找到源頭很快就查明死者身分，原來是起校園爭風吃醋而臨時起意的殺人焚屍案，讓死者家屬得以告慰死者在天之靈。

▲老刑警劉德錦退休後加入桃園市吉普車救援協會，多次參與重大災害救援曾獲市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲老刑警劉德錦退休後加入桃園市吉普車救援協會，多次參與重大災害救援曾獲市長鄭文燦頒獎表揚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉德錦在10年前退休後，對含飴弄孫生活覺得不習慣，後來友人見他頗有熱忱建議他加入「桃園市吉普車救援協會」，退休刑警搖身成了搜救隊員，包括山訓、水上救生、攀岩等訓練都難不倒他，每每台灣有重大意外災難，都可看到他參與搜救畫面，包括2015年復興航空在基隆河發生空難、2016年台南市唯冠大樓因地震倒塌案、2018年花蓮強震等重大災害，他都曾趕赴現場參與救援工作，由於多次參與重大災害與意外救援工作，劉德錦在2019年榮獲消防署頒發「108年全國消防志工菁英」榮譽。

▲老刑警劉德錦（左二）退休後加入桃園市吉普車救援協會，多次參與重大災害救援，圖為參與義消演訓任務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲老刑警劉德錦（左二）退休後加入桃園市吉普車救援協會，多次參與重大災害救援，圖為參與義消演訓任務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

劉德錦表示，他憑著興趣從警擔任刑警，用心偵查每件刑事案件，尤其是命案，他全心投入，希望在有限時間內偵破案件，才能讓死者安息，並給家屬一個交代，退休後加入救援志工行列，專責是山域、水域救援、緊急救護與人命救助等4項工作內容，希望能發揮學習與訓練專長，在各種意外現場救出每一條人命，劉德錦強調，警消本是一家，退休後還能回饋社會，讓自己的退休人生更顯得有意義。

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