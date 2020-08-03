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玩「魚蝦蟹骰寶」欠30萬　越籍遭綁凌虐針刺指甲...太痛苦奪刀自戕獲救

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▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

在彰化縣和美一處傳產公司上班的越南籍阮姓移工，日前因和同鄉移工玩越南傳統賭博遊戲「魚蝦蟹骰寶」輸了30萬元賭債，欠債移工仗著公司宿舍門禁森嚴遲遲不還債，阮姓主嫌（29歲）夥同其他3人押走被害人藏匿到台中縣偏鄉，並透過臉書訊息要求被害人位於越南家屬支付新台幣48萬元才願意放人；過程還拿刀械切割被害人手腳，用布袋針刺穿被害移工手指教訓。但被害人越南家屬只籌到20萬元，擔心兒子被撕票，7月29日請求台北越南經濟文化辦事處出面向刑事局報案求助。

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局出動國際刑警科接獲報案，與電大隊、彰化縣警局刑警大隊、和美分局、移民署彰化縣專勤隊成立專案小組展開調查；警方查出上情後，發現阮姓主嫌綁走被害人後，透過被害人臉書訊息聯絡他在越南家屬，要求家屬支付48萬元新台幣欠款，否則將帶「被害人」上山。

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警攻堅破獲擄人勒贖集團，國際刑警科研究員李泱輯說明案情。（圖／記者張君豪攝）

阮嫌為逼被害人家屬服從，還陸續寄出幾張被害人手腳被割傷，手指被布袋針刺穿的殘酷照片，並強調若家屬不匯錢則會砍斷被害人雙腳，讓他「永遠都站不起來」，甚至透過訊息跟家屬說「自己被綁到山上去、早上非常寒冷」，並利用被害人手機傳訊息給其他在台越南朋友「自己逃出公司去台北工作」，故佈疑陣企圖影響警方查緝。

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局國際刑警攻堅逮捕涉擄人勒贖的越南移工集團，圖為歹徒聯絡家屬的臉書訊息。（圖／記者張君豪翻攝）

警方成立專案小組後報請台中地檢署致股檢察官指揮，並根據移工相關通聯紀錄，逐步鎖定釐清被害人從彰化縣和美被帶走後，押到台中市大里區一處民宅拘禁，過程中阮嫌不但用刀械劃傷手腳，甚至還被用布袋針刺入手指甲內凌虐逼債，由於過程實在太痛苦，被害人27日深夜強搶綁匪刀子刺入自己胸口打算自戕，刀尖刺穿肺部造成氣胸。

所幸警方專案小組31日拂曉攻入拘禁肉票的民宅，順利救出遭綁架的阮姓移工，並起獲借據3份、安非他命吸食器1組、安非他命殘渣袋2個、安非他命毒品4.61公克等贓證物，並逮捕該綁架集團包含阮姓主嫌在內的4名越南籍移工；被害人僅因玩「魚蝦蟹骰寶」積欠30萬元賭資就遭綁架且險些丟了性命，警訊後將4人依擄人勒贖罪嫌移送法辦，訊後4人遭台中地院法官裁定收押禁見。

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