桃園驚傳擄人勒贖！賭場大亨遭挾持6天　傳付5100萬後初一凌晨獲釋

▲桃園市黃姓男子本月6日訪友時疑遭3輛車，十餘人強押上車擄走，圖為涉案之一被警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子6天前到桃園市八德區訪友，但卻遭3輛轎車跟車後強押擄走，男子家屬遲遲未獲得黃男下落，警方據報後展開跟監追查，過程中一度傳出透過黑道「居間」斡旋，黃男12日凌晨獲釋後自行返家，警方則循線拘提6人到案，至於是否繳付高額金額獲釋，當事人不願證實，警方則表示已交由桃檢指揮偵辦中，目前尚在釐清相關案情。而外傳親友交付5100萬元贖金人才獲釋，但家屬否認有此一事。

▲桃園市黃姓男子本月6日訪友時疑遭3輛車，十餘人強押上車擄走，圖為被押地點附近之餐廳。（圖／記者沈繼昌拍攝）

據指出，被害的黃姓男子疑似曾開設大型職業賭場，因此被懷疑是否與賭債糾紛有關，亦有可能市年關將屆，不排除被特定人士鎖定為目標，但據指出，黃姓男子於本月6日到八德地區訪友，下午2時許開車經過八德區後庄街某餐廳前，遭3輛跟蹤租賃轎車攔下，多名男子下車猛砸黃男車輛後，毆打一番後強押上租輛轎車往大溪方向逃逸，隨後被帶往新北市板橋區某處，黃男家屬接獲擄人集團後，擔心其安危因此報案求助。

▲桃園市黃姓男子本月6日訪友時疑遭3輛車，十餘人強押上車擄走，圖為被押涉案租輛轎車跟監黃男轎車監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局偵查隊獲悉後展開調查，發現跟車的3輛轎車都是租賃車牌，警方專案小組以車追人，今年凌晨分別拘捕涉案6名男子到案，但警方並未說明涉案男子相關姓氏與年籍等資料。

黃姓男子大年初一凌晨獲釋後自行返家，但警方強調黃並未送醫治療，警方透露，黃本身罹患癌症且正接受化療中，因身體虛弱已返家休養，警方將請黃男到案說明以了解請案件過程。

據傳，黃姓男子家屬曾被對方要求支付上億元贖金，經過黑道居間斡旋改付5100萬元才獲釋？警方強調，並未接獲相關訊息，仍需黃男自行出面說明才能確認。

據指稱，涉案歹徒疑為竹聯幫弘仁會成員，人數可能於10人以上，警方懷疑因債務或財務糾紛引發擄人案件，但亦不排除黃男曾經營賭場，是否因私人糾紛被鎖定為目標。

▲桃園市黃姓男子疑遭擄人勒贖案，八德警分局長黃百祿說明案情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警分局分局長陳百祿表示，針對此案已組成專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，目前已掌握特定的涉案對象全力偵辦，被害人12日凌晨獲釋自行返家，警方第一時間即已掌握訊息並取得聯繫，但基於偵查不公開原則，請外界勿妄加揣測，待全案偵結再向外界說明。

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