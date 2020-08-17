▲台中角頭「要命小方」擄車商勒贖2億，判刑10年半定讞。（圖／取自Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「要命小方」的台中角頭方敏懿，2015年2月間指揮多名手下，擄走中部廖姓車商，並勒贖2億元。最後得手1500萬元後釋放肉票，方男還約定再拿贖款2000萬元來贖回車商的裸照光牒。案經最高法院多次撤銷發回後，最後採信更二審見解，將方男判刑10年6月定讞。

41歲的方男為台中中生代角頭，行事兇狠、氣勢凌人，因此被稱做「要命的小方」。傳聞他10多年前就組織詐騙集團，可以說是詐欺犯罪的始祖之一，也攢下不少金錢。另外他與多年前被槍殺的台中大哥級人物翁奇楠是好友，也結識犯下多起迷姦偷拍案的富少李宗瑞，當年李宗瑞出事時曾南下台中躲藏，檢警就懷疑方男協助藏匿李，曾約談他北上說明。

至於本案乃是他在2015年間犯下的案件，判決指出，方男疑似欠下上億元賭債，為了解決債務，就指揮手下在2015年2月間，擄走中部的廖姓車商。當時方男開出贖金2億元的天價，而肉票還被脅迫打電話請弟弟籌款，還說：「你不配合他們，大哥就無法回去了」，車商還被迫錄音自承從事跨境詐騙3年賺了5億元等。

車商最後得知幕後主謀是方男，知道方男與綽號「醜元」的鄭姓角頭有交情，要家人趕快找鄭姓角頭幫忙解決，最後協議先交付1500萬元給「醜元」，日後再付2000萬買回裸照和車商自白犯罪光碟，車商被挾持8天後獲釋。方男得手1500萬後，打算從淡水偷渡出境時被逮補。檢警對他犯下的多起案件，提起公訴。

一審將他犯下的3起案件，重判17年6月，二審更加重為18年8月。其中擄車商的部分經多次撤銷發回，台中高分院的更一審改判11年6月，更二審減輕為10年6月。案經上訴最高法院，最高法院17日駁回上訴，方男犯擄人勒贖案件判刑10年6月定讞。