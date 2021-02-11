想聽孩子說聲爸爸！中壢警：手語納入早療　幫聽障開一線生機

▲桃園市中壢警分局警員郭子鳴是聽障兒的家長，以手語比出警察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局警員郭子鳴有位重度聽損的女兒，身為聽障兒家長，有感聽障幼童需進入啟聰學校後才能接觸手語，幼童往往錯失黃金學習期，導致容易出現學習障礙，他上月在國發會公共政策網路參與平台提案「推動台灣手語納入語言早療」，目前已通過附議階段，郭子鳴表示，希望讓所有聽障孩子能及早「說話」，也可望女兒能早日喊他一聲「爸爸」。

目前在中壢警分局負責候詢室勤務的郭子鳴說，5年前愛女出生，當時發覺對於聲音沒有反應，後來經過醫師檢查發現罹患雙耳極重度聽損，當時沒有早療概念，後來即將邁入念幼兒園時，才接受人工電子耳手術、聽覺口語訓練，但成效始終有限，才驚覺女兒似乎已錯過治療黃金期。

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▲桃園市中壢警分局警員郭子鳴是聽障兒的家長，負責候詢室勤務工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭子鳴認為，重度聽損患者沒有「聲音」概念，透過電子耳接收、轉換成電子訊號，使得說話成了「鸚鵡學語」，僅知模仿聲音卻不諳其義，親子間溝通始終像是隔道牆，讓他與妻子非常沮喪；後來查遍資料，發現香港、紐西蘭很早就力推「手語雙語共融計畫」且行之有年，透過口、手語相輔相成，讓聽障者能更完善「對話」，但他尋遍全台醫療機構發現，現行醫療體系中，未將手語治療納入早期治療，因此下定決心以提案方式，希望政府能聽到聽障家長小小願望。

▲中壢警分局警員郭子鳴平日負責候詢室勤務工作，私下則是聽障兒家長。（圖／記者沈繼昌翻攝）

缺乏專業背景的郭子鳴曾四處蒐集聽障人士、口譯員與學者對於手語早療意見，去年6月間在國發會公共政策網路參與平台上提案，訴求政府在各醫療院所、機構增設手語為早療項目，並提供經費補助，讓聽損家庭有更多選擇，這項提案獲逾5000人支持，順利通過附議階段，目前只待衛福部做出回應。

「手語做為視覺線索，有助於聽障者理解字句意義。」台灣手語翻譯協會理事長魏如君非常樂見手語能納入早療系統，她說，既然「國家語言發展法」明載手語為國家語言，理應在嬰幼兒時期開始學習，譬如像「水餃」、「睡覺」兩詞，一般聽人能輕易明辨，但當下語境若不夠清楚，聽障人士受限於聽神經受損，雖然有輔具使用，但容易陷入混亂，透過唇語判斷亦然，手語當作視覺線索，可以有加強字句完整度的效果。

郭子鳴強調，希望這項提案能獲得衛福部善意回應，使得全台聽障兒家庭都能順利獲益，讓家長能早日能聽到聽障兒喊出「爸爸」或「媽媽」，不要讓聽障兒錯過學習的黃金期。

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