1分鐘賣15個「超商人氣聯名鮮食」24小時爽吃早餐夯店、必比登推介

▲2020年超商聯名鮮食排行。（資料圖／記者李宜秦攝）

記者蕭筠／台北報導

去年因疫情影響，意外掀起各大餐廳與超商合作推出系列聯名鮮食，像是全家就找來鼎泰豐打造3款美食，其中，香腸香辣醬黃金蛋炒飯就賣破70萬個，和台鐵合作的早餐系列滷排飯糰也熱賣逾50萬個；7-11去年10月底則找來必比登推名店阜杭豆漿推出經典飯糰，上市3個月熱銷近200萬個，幾乎每1分鐘就賣出15個，就是要讓消費者24小時都能吃到名店美味。

▲全家「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」（左）去年9月上市至今已賣破70萬個。（圖／業者提供，下同）

●全家

全家2020年找來台鐵、山海樓、鼎泰豐、屯京拉麵合作推出一系列罪惡鮮食，其中，最熱銷的就是和鼎泰豐聯名3款鮮食中的「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，粒粒分明的蛋炒飯搭配火烤香腸，再加上鼎泰豐香辣醬，香中帶辣的美味口感果然深受民眾喜愛，重點還只要銅板價就能吃到，上市至今已賣破70萬個。

▲「全家X山海樓」古早味炒炊粉上市一周每分鐘賣3個。（圖／業者提供）

熱銷第2名是和台鐵一起開發的「大口經典滷排飯糰」，選用國產去骨里肌原肉先炸後滷，搭配特色酸菜、炒高麗菜、荷包蛋，成為上班族早餐首選，至今銷量已突破50萬個，人氣TOP3鮮食則是山海樓的「古早味炒炊粉」，將炒蔬菜後爆香的醬汁與炊粉融合收汁，每一口都能吃到食材的原汁原味，去年5月上市僅短短一周平均每分鐘賣3個，夯到不行。目前這些人氣鮮食通通還吃得到。

▲阜杭豆漿經典飯糰內的蛋條升級成蔥蛋。（圖／業者提供，下同）

●7-11

7-11去年也找來必比登推介、知名餐廳打造系列聯名鮮食，像是必比登推介早餐名店阜杭豆漿、美式餐廳TGI FRIDAYS等通通都有，其中，最夯的就是上市3個月狂賣200萬個、平均每1分鐘賣出15個的「阜杭豆漿經典飯糰」，以原味肉鬆搭配辣味菜脯、烤蛋條、焙烤麵包條，包進粒粒分明的米飯當中，順利打中熱愛台味的民眾，現在更有全新「阜杭豆漿經典飯糰」，飯糰內的蛋條升級成蔥蛋，更貼近原味，業者也預估2月底更將衝破億元業績，榮登小7聯名史上銷售最快紀錄。

▲7-11御飯糰去年首度找來「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作2款鮮食。

另，去年7-11的御飯糰也首度找來「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，首度推出「乾杯炭火燒肉飯糰」及「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」，採用創新炭火製程，重現居酒屋現烤美味，其中，燒肉飯糰是以備長炭燒烤豬五花與前腿部位搭配燒肉醬，再包進以醬油調味的Q彈米飯中，而鹽烤燒肉雙拼主打奢華雙主菜，吃得到炭烤豬肉及烤雞腿排，搭配上日本鹽味醬調味，罪惡到不行。

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