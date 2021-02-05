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社會 社會焦點 保障人權

刀客「見頸即殺」隨機行凶　這原因輕判1年6月但「另囚4年」

記者黃宥寧／台北報導

北市一名罹患思覺失調症的黃男，去年持偷來美工刀隨機找路人抱住頭「45度由上往下」往脖子刺。好險對方反應相當快將刀奪下手僅受挫傷。日前開庭黃男向法官表示「我真的長大了請原諒我」。士林地院5日認為黃男犯竊盜罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元，又犯傷害罪處1年6月，刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年。

事發在去年6月4日，24歲的余姓男子和父親騎車到重慶北路、長安西路口的超商購物，當時余男在機車上等在超商購物的父親，余男低頭滑手機時，黃男竟抱住余男頭大喊「我是憲兵」，直接掏出偷來的工業用美工刀朝他攻擊，好險余男隨即出手反抗，僅有手遭劃傷。

在押的黃男於上個月開審理庭時，當法官問他認罪嗎？他則從容不迫的說「我全認，經過(在押)200多天成長了。」並向法官問「被我殺脖子的人可以原諒我嗎？」。黃男經三總開具的診斷證明，診斷出黃男有精神方面問題。黃男也向法官表示，當天會殺人是因為2~3年都沒吃精神病藥了，我晚上也都在反省，我真的改過了。

▼黃男經在押200多日深感悔悟，並請求被害人及法官原諒。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼男子逃跑4百公尺後遭民眾圍捕，並奪刀交給警方帶回偵訊。（圖／記者邱中岳翻攝）

根據黃男的精神鑑定報告結果顯示，黃男20幾歲服役回來後發病，行為怪異、懶散、思考貧乏，有幻聽、關係與誇大妄想而至精神科就診，診斷思覺失調症，案件發生前一個月，黃男表示「自己是國際刑警、有免死金牌、明星欠自己金錢」的妄想言詞，且情緒易怒，每天在家大聲謾罵、半夜不睡、干擾家人。

合議庭審酌，黃男正值青壯卻以不正當手段獲取財物，甚至持刀隨機傷害不相識的余男，造成社會恐慌不安，行為可議，但衡量他因病症導致變是能力顯著減低，依照刑法19條減輕。全案竊盜罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元；傷害罪處有1年6月徒刑。

最後合議庭也將當初黃媽媽及胞兄無力感列入考量並認為，他們家庭環境已無法對黃男加以約束，或給予妥適照護，且過去當不乖乖服藥甚至如果要不到錢就動粗，認定他有施以監護保安處分必要，宣告刑之執行完畢或赦免後，令入相當處所，施以監護4年可上訴。

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