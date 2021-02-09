走春順便逛！網羅全台「12間特色超商」　療癒卡通、歐洲風格都有

▲網羅全台12間特色門市一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

春節假期進入倒數，今年雖然因疫情關係最好減少外出，但不免俗還是要到戶外走春一下，而外出時候絕對少不了要到超商補給零食、飲料，《ETtoday新聞雲》網羅北、中、南12間特色超商門市，讓民眾休息時也能拍照打卡，不管是想置身歐洲還是進入寶可夢、史努比的小小世界等，或是坐在戶外露台看夕陽通通沒問題。

▲▼7-11寶可夢主題店。



●7-11府中門市「寶可夢主題店」（新北市板橋區府中路82號）

7-11將府中門市打造成「寶可夢主題店」，2月1日一登場就吸引大批寶可夢鐵粉，店外柱子特意使用3D極巨化寶可夢圖像，十分搶眼，入門兩側牆面則設置了超大打卡牆，一共網羅了808隻寶可夢，可愛到不行，而座位區的桌子更特地選用不同的寶可夢影子作為設計並展示歷代值得收藏的卡牌，椅子則以不同精靈球呈現，一抬頭還能看見最強的寶可夢「無極汰那」，夢幻破表。除外，店內也引進目前最熱門的Pokémon Ga-Olé及Switch機台滿足粉絲，這間絕對不能放過。

▲▼7-11台南SNOOPY史努比主題店。



●7-11康樂門市「史努比主題店」（台南市中西區安海里康樂街223號）

台南首家「711 X SNOOPY史努比主題店」就在台南中西區，且為支持在地棒球文化，門市整體設計特別使用「棒球」為主題，其中，最特別就是是休息用餐區，一進門就能看到立體史努比接球萌樣搭配world champion字眼，高掛在天花板上，座椅也以大寫英文字母S、W、C象徵strike（好球）、win（勝場）以及champion（冠軍），極具巧思；除外，店內牆面、貨架區天花板也同步換上史努比運動風格設計，來這一定要拍好拍買。

▲▼台南首家「7-11 X COLD STONE」複合店。



●7-11奇美博門市「COLD STONE複合店」（台南市文華路二段66號）

奇美博門市為台南首家「7-11X COLD STONE複合店」，選在有著濃厚藝術氣息的台南奇美博物館內，門市整體設計搭配博物館的歐式風格，以簡約古典元素加入線燈打造而成，櫃檯區後方則以圓頂設計與博物館正面入口的高聳圓頂造型設計相呼應，一踏進去就像置身在歐洲宮殿中呢。

▲▼7-11南投「OPEN! 小瑞士花園」。



●7-11清境門市「OPEN! 小瑞士花園」（南投縣仁愛鄉定遠新村26之1號）

除特色門市外，由7-11所經營的南投清境小瑞士商場也在2021年以全新風貌現身，並打造成「OPEN! 小瑞士花園」，園區設計以「OPEN!家族」搭配歐式風格主題，不僅有全球唯一以OPEN小將、LOCK小醬為造型的超大植物迷宮，更將迷宮設計以3D立體彩繪方式設置在入園處的階梯上，另外還有許多以OPEN!家族FRP大型公仔、造型彩繪人孔蓋等。

▲▼全家台中中央公園店。



●全家中央公園店 （台中市西屯區中科路2966號）

全家中央公園店選在去年剛開幕的台中中央純白色曲線建物內，最特別的就是地上、牆上的藝術花磚部分，搭配不同嵌燈、現代感吊燈及軌道燈，時尚又帶有藝術感，且在消費者休憩區也以原色系為主，同樣處處看得見花磚，還有一處有少女圖，絕對要拍照打卡。

▲▼全家台中輕井澤店。



●全家輕井澤店（台中市南屯區黎明路二段706號）

位於台中的全家輕井澤店，去年中開幕就吸引不少人搶打卡，外觀選用八角型窗戶，打造明亮寬敞的店內氛圍，靠窗的休息區也用不同花磚做出區隔，走上2樓，先是看見樓梯上有滿滿的棕熊、啄木鳥、鹿和狐狸等動物，接著落入眼睛裡的是一大片落地窗，搭配高腳椅、舒適靠椅以及圓椅等木質座位區，簡約風格提供舒適的休息用餐環境。

▲全家台中彩虹村店。

●全家台中彩虹村店（台中市南屯區嶺東南路167號）

就在台中彩虹村旁的全家彩虹村店，特意選用可愛的繽紛六角型磚妝點，十分吸睛，尤其店內的休息區最為特別，抬頭就能看見天花板上的愛心笑臉，有一部分的笑臉更做成立體造型的發光燈飾，讓人看了也忍不住跟著微笑，休息區也特意選用木質桌椅搭配造型吊燈及整面落地窗，打造舒適氛圍。

▲▼全家高雄真愛店。



●全家高雄真愛店（高雄市苓雅區新光路40號）

全家高雄真愛店位於高雄85大樓附近，這間可是南台灣最大複合店店型，擁有百坪空間並分為3區，第一區是以歐洲市集為概念，選用大理石牆面、吊燈、木質高吧桌佈置，有超過40個座位像是個人沙發、高腳桌等通通有，不僅空間舒適也超好拍；第2區以多種「冷凍商品」、「冷藏蔬果」為主；第3區則是自助洗衣區，直接一次滿足喝咖啡、採買蔬果生鮮、自助洗衣等需求。

▲▼OK mart八里左岸門市。



●OK mart八里左岸門市（新北市八里區觀海大道37號）

OK mart八里左岸門市是以淡水河畔咖啡廳為設計概念，尤其是2樓有露天座位提供民眾休息，可以眺望整個淡水河景，不管是白天、傍晚、晚上來都有看到不一樣的淡水河呢，騎完單車就能來這買杯咖啡等夕陽。

▲OK mart宜蘭中福門市。

●OK mart中福門市（宜蘭縣宜蘭市中山路五段339號）

OK mart中福門市今年十分特別，推出1:1的重型機車模型盒，讓重機迷騎著重機來到這裡的時候可以直接華麗登場，接著拍照打卡留下紀念照，十分可愛。

▲OK mart台中國圖門市。

●OK mart國圖門市（台中市南區五權南路100號）

位於台中的OK mart國圖門市，可是一間充滿著書香氣息的特色店，不僅獨家配有閱覽空間，室內更採明亮穿透感的設計打造寬闊視野，外觀則是簡單俐落的模樣，帶小孩來這也能放鬆一下。

▲OK mart高雄駁二藝術門市。

●OK mart駁二藝術門市（高雄市鹽埕區大義街21號）

這間一定要收！就在高雄駁二特區中的OK mart駁二藝術門市，特地選用近年十分受歡迎的工業風設計呈現，以紅黑配色及懷舊磚牆作為外觀，內部則以水泥牆面裝潢，復古風格超欠拍。

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