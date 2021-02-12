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重案回顧／相差22歲⋯19歲男氣女友睡同事家！「勒到脫糞」再洗屍

▲▼台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷 脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝）

▲▼台北市大同區赤峰街命案！19歲男勒斃41歲女友，見對方脫糞還將屍體拖入浴室內清洗。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者戴若涵／台北報導

台北市大同區赤峰街一處公寓2019年3月24日發生一起情殺案！一名41歲曾姓女子因失聯，同事察覺不對勁報警處理，不料，破門後卻驚見曾女成了一具裸屍，曾女的19歲張姓小男友則躺在一旁，頸部大量出血。事後追查得知，兇手就是張男，法院審理後2020年4月15日依殺人罪將他判刑13年，全案定讞。

回顧整起事發經過，雙方先前曾為了曾女多次到男同事家過夜的事情吵得不可開交。2019年3月間曾女向張男提出分手，但遭到拒絕。同年月15日，張男因為不滿女友替男同事保管金錢，憤而偷走女友放在包包內的提款卡盜領4萬元現金。

曾女2019年3月22日出門後便沒回家，直接神隱也不回男友電話，後來張男得知，女友又到男同事家過夜頓時氣炸，也不去上班，就在住處苦守2天，終於在24日上午等到女友返家，但無論他怎麼質問女友，對方都置若罔聞，自顧自地換衣服準備上班。

▲▼台北市大同區赤峰街命案！男手腕脖子刀傷 脖掛紅繩，屋內還有一具女屍。（圖／記者趙永博攝）

張男覺得自己被隱瞞、欺騙，憤恨交雜的情緒湧現，遂從後方用手臂猛勒女友頸部，確認女友一動也不動之後才鬆手，力道之大導致曾女脫糞，穢物沾染到床單及衣物上，他接著將女友抱入浴室內清洗，最後將裸屍再抱回床上，萌生死意的他一路伴屍到深夜，聽見曾女同事上門尋人才傳訊給同事，「我先走了，對不起」輕生。

曾女同事連絡曾女房東，強行進入屋內才發現，曾女早已成了一具冰冷僵硬的屍體，張男則是因輕生，頸部大量出血，嚇得趕緊報警處理，經送醫搶救後，張男撿回一命。

士林地方法院審理後，依殺人罪判張男有期徒刑13年，另依非法由自動付款設備取財罪，處拘役55日，案經上訴，高等法院認為張男家暴殺人犯行明確，決定維持原判，全案上訴到最高法院遭駁回，2020年4月15日全案定讞。

▲▼赤峰街,命案,相驗,姊弟戀。（圖／記者黃彥傑攝）

▲曾女父母接獲女兒死訊心碎不已。（資料圖／記者黃彥傑攝）

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