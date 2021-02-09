退役上校抗議年改…左手小指慘遭扯斷　怒告警討國賠結果出爐

▲陳男斷掉的指頭，曾被國民黨立委吳斯懷冰存，並一度在演說中拿出。（圖／記者陳豐德攝、翻攝）

記者羅志華／台北報導

陳姓退役上校於2018年4月間，參加年金改革陳抗時，於立法院門前與警方的拉扯中，左小指慘遭扯斷，事後向當天負責維安的保六總隊，求償300萬元國賠，北院認為警方手段違反比例原則，但陳男也需負擔部分責任，9日判保六總隊應賠20萬元。

陳男表示，抗議當天民眾為將陳情書送進立院，將鐵線綁在鐵門上，企圖藉此拉開鐵門，保六警員為剪斷鐵線，持油壓剪作業時，不慎將他的左手小指扯斷，依勞動力減損、精神撫慰金，向保六總隊求償300萬元。

保六總隊認為，當時警力佈署在牆內院區，陳男在外側受傷，很有可能是民眾情緒激動、拉扯下導致，蒐證畫面中，也沒拍到警員拿油壓剪，顯見陳男傷勢與警察無關，且陳男目前沒工作，無勞動力減損問題，精神慰撫求償金額也太高，應減免。

法官從陳男的診斷紀錄中，認為陳男因開放性骨折導致截肢，應不是油壓剪造成的傷害，但若僅為民眾推擠，也不應這麼嚴重，再參考陳男證詞，認定應是警方在他綁鐵線時拉扯所造成，但考量雙方都有過失，且陳男目前無業、沒有勞動力減損問題，判保六總隊應賠20萬元。

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