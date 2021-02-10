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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院2度想搬新家都落空　游錫堃上任成立諮詢委員會

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院空間不敷使用，為廣納各界意見，妥適規劃未來國會願景，立法院日前訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，將提供未來國會院址的興建策略等建議。立法院長游錫堃表示，先蒐集各方面資料，完整以後再成立遷建委員會，會比較有幫助。

國會遷建已討論多年，過去曾被提及的遷址地點包含台北市仁愛路空軍總部舊址、華山園區、台中成功嶺、台中台灣省議會舊址等，游錫堃上任後力推國會遷建議題，去年11月核定成立未來國會願景規劃諮詢委員會，提供未來國會院址的興建策略等建議及諮詢。

立法院於去年11月23日發文給全體立委，檢送立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點等資料，而本案已由游錫堃於11月20日核定施行。

游錫堃表示，立法院在1992年曾經要遷建到華山，後來沒成案，1999年通過241億遷到空總（舊空軍司令部），預算通過後來沒成、預算就收回，如今到底要不要遷建、要遷到哪，到現在沒有答案，因此先成立諮詢委員會，蒐集各方面資料，完整以後再成立遷建委員會，比較有幫助。

▲▼立法院院會 電子支付機構管理條例修正草案三讀 游錫堃敲槌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

根據設置要點總說明指出，立法院從民國49年遷入現址（原為日治時期第二高等女學校），建物占地面積及空間有限，雖陸續增建議場、紅樓、群賢樓等建物，但空間仍不敷使用，而且各建物老舊且分散、動線凌亂，除結構安全堪虞，每年需耗費鉅資維修外，也影響各項議事運作的效能。

設置要點也提到，為提升國會國際形象及能見度，除了有提案建議立法院辦理遷建，也有為了要紓解立法院辦公室空間不足等問題，就院區現址更新改建的芻議。

設置要點規定，諮詢委員17人至21人，召集人由立法院長兼任，副召集人由立法院副院長兼任；其餘15人至19人由立法院長聘請建築、都市設計或都市計畫專長，或政治或國會研究專長等學者專家擔任。

設置要點也明定，該委員會每3個月開會一次，必要時得召開臨時會議，而該會召集人、副召集人、諮詢委員、執行秘書、工作小組組員均為無給職，但院外人員得依規定支領出席費等相關費用。

不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘日前認為，國會搬離首都的思維「不切實際」，直言改革國會內部的問政比較實際。對此，游錫堃回應，目前遷建地點還沒有決定，也不一定會遷離首都，他尊重柯建銘的看法。

▲▼立法院院會 第2會期第1次臨時會第1次會議 游錫堃 柯建銘 委員席空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

游錫堃指出，國會需要「內外兼修」，做起來很困難，在他剩下的3年任內應不可能有什麼成果，大家不必寄與厚望，但仍希望任內可以做一些初步、基礎性的工作，讓未來國會能延續。

游錫堃也坦言，決定地點「很困難」，各界建議的地點很多，他沒有意見，但如果要遷到中部，大概「遷都」會比較好，因為若只有國會要遷到中部，將可能增加很多成本，這部分還需要民意更仔細討論。

游錫堃強調，國會遷建不一定要在他任內完成，但他會盡量去做，「我不會去計較這些（政績），國會要內外兼修。」

為廣納並歸納各界意見，妥適規劃未來國會願景，立法院訂定「立法院未來國會願景規劃諮詢委員會設置要點」，共有10點，包括該委員會的任務，是要提供未來國會願景發展及規劃；推動公民參與、開放國會及政策宣導；未來國會遷建選址；未來國會院址興建策略、規劃及監督機制及其他有關未來國會願景事項的建議與諮詢。

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