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國民黨「反萊豬」公投春節前破50萬連署　決戰8/28投票

▲▼國民黨中央 反萊豬連署破50萬記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨春節前宣布反萊豬連署破50萬。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

美豬牛開放政策爭議多年，總統蔡英文於去年8月28日宣布開放，經過4個多月立法院審查，最後仍在社會高度爭議下，於12月24日三讀通過，並在今年元旦起正式開放進口。國民黨發起「反萊豬公投」，農曆春節前已完成第二階段50萬份連署，若審核過關，將於今年8月28日舉行投票。

國民黨主席江啟臣8日舉行記者會，宣布連署書不到30天就破50萬份，江啟臣表示，這象徵的是民進黨對於食安的輕視，出爾反爾引來民怨，高高在上的民進黨，高居廟堂之上的總統蔡英文，應該傾聽人民聲音，這些連署書不只是國民黨的努力，是蔡英文的專斷和民進黨的傲慢所造成的。

▲▼國民黨中央 反萊豬連署破50萬記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，江啟臣表示，反萊豬公投需要483萬人以上投下同意票，且同意票要多於不同意票，任務相當艱鉅。因此，下一階段國民黨將展開各項公投宣傳以及論述的相關準備，讓所有的國人了解兩項公投的意義，以周延的論述來爭取國人認同，進一步投下反萊豬公投的同意票。

國民黨表示，全台收集超過50萬份的連署書，黨內將先進行嚴謹的審查及造冊工作，預定約一個月後將連署書送交中選會，中選會應即送戶政機關於60天內完成查對，連署人數查對超過法定門檻，中選會依法應在10天內公告公投案成立。國民黨呼籲中選會在過程中不要以小動作拖延或刁難，否則就是與全國民意為敵，國民黨已準備好反制作為因應。

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