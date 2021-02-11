維生素C超高！蜜棗「顏色愈黃甜度高」　裸放會脫水品質差

▲專家建議挑蜜棗時可觀察果蒂周圍是否「平整無皺褶」。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農曆年時常可見吉祥水果之一「棗子」，又稱蜜棗、青棗，外形就像青蘋果，且因富含維生素C，堪稱「維生素C果」，台灣的產地多集中於南部，以高雄、台南和屏東為主。農業專家建議挑選時可注意「顏色」，只要棗子愈黃，代表愈成熟，不宜久放。

農糧署表示，台灣棗具有果實碩大鮮亮、皮薄多汁，質地細緻清脆可口，且富含多種維生素及膳食纖維等特性，深受市場喜愛。由於每年春節前送禮需求大且品質要求高，透過棗技術服務團輔導農民培育精品棗供應市場。台灣棗栽培面積約1千8百公頃，年產量約3萬2千公噸，由於可以每年嫁接更新品種，輔導農民嫁接試驗改良場所育成新品種分散產期，包括早生種台農13號雪麗、中生種高雄12號珍愛及晚生種高雄11號珍蜜等，再搭配燈照進行產期調節，供應期已由原本12月至翌年2月，提早至11月即可產出，並延長至翌年4月仍可供果。

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▲農糧署指出，蜜棗裸放可能脫水而影響品質。（圖／記者許展溢攝）

農糧署進一步指出，為讓消費者食用安全果品，減少用藥，輔導農友棗以網室栽培，並推動產銷履歷、國際驗證及落實分級包裝等全面品質管理，深受海內外消費者喜愛，外銷屢創佳績，外銷量已由106年276公噸，增加至109年742公噸。農糧署強調，經過多年研育及選拔品種，加上精緻管理及疏果技術，台灣棗粒粒碩大，有「台灣蘋果」的美稱，果實含維生素B1、B2、菸鹼酸、C，及鉀、鈣、鎂、磷等營養成分與膳食纖維，送禮自用兩相宜，消費者收到精美棗禮盒，就像收到滿滿的福氣，健康心情都滿分，是最具台灣特色的年節時尚伴手禮。

如何挑一顆好棗？農糧署建議看看顏色就知道，「顏色愈黃愈成熟、甜度較高」，不過，口感鬆軟，不宜久放。接著可觀察果蒂周圍是否「平整無皺褶」，若是如此代表「成熟度較高」。而顏色愈綠的棗子，口感較脆但甜度較低，買回家後用塑膠袋包好，放到冰箱冷藏，可放置約兩星期，但要注意「裸放則可能脫水而影響品質」。另外，農糧署特別提到「台農13號」色澤，則可選購微黃更佳。

▲農糧署提到「台農13號」色澤，可選購微黃更佳。（圖／記者許展溢攝）