農藥高達20種！　消基會抽檢「甜豆莢」：18樣本均不合規定

▲消基會抽檢高麗菜、豌豆莢與甜豆莢，其中，甜豆莢全數不符合農藥限量規定。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

冬天是高麗菜、豌豆莢與甜豆莢的盛產季節，消基會為了解市售蔬菜農藥殘留的情形，去年10月間進行380項農藥與二硫代胺基甲酸鹽農藥檢測，檢驗結果顯示，18件玉米中有3件不合格；18件高麗菜有10件不合格；18件豌豆莢僅1件符合規定；而抽驗的甜豆莢則是全數不符合限量規定，甚至有在樣品中檢測不得檢出的農藥。

消基會指出，在去年10月間，至六都的傳統早市、黃昏市場、量販店與超市等販售通路，購買18件玉米、18件高麗菜、18件豌豆莢與18件甜豆莢等蔬菜，共計72件樣品。

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▲消基會董事長黃怡騰。（圖／記者崔至雲攝）

檢驗結果顯示，18件玉米中有15件未檢出農藥殘留，3件檢出，其中2件不符合規定，合格比例為88.9％；18件高麗菜有8件未檢出農藥殘留，10件檢出，其中1件不符合規定，合格比例為94.4％;18件豌豆莢皆檢出農藥殘留，殘留種類為3至23種，其中僅1件符合限量規定，17件不符合規定，合格比例為5.6％。

消基會以甜豆筴為例，抽驗的18件中，18件甜豆莢皆檢出農藥殘留，殘留種類為4至20種，全數不符合限量規定，合格比例為0％，除了在傳統菜市場購買到，甚至在大賣場販售的也農藥超標。

▲消基會針對蔬菜做農藥殘留抽檢，赫然發現多項不達標商品。（圖／記者崔至雲攝）

消基會建議消費者，平時可選購當季盛產且非連續採收型態的蔬果，並於烹煮前，先以流動的清水沖洗根部或果蒂處後，以水浸泡10至20分鐘，再用流動的水沖洗2至3遍，並在烹煮時，將鍋蓋打開讓農藥揮發，以降低殘留農藥風險。

消基會指出，農藥檢測不合格的樣品，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款應處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰，情節重大者，還得歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。